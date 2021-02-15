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В Британии вступили в силу более жесткие требования въезда в страну

Фото: Toby Melville / Reuters
Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании с 15 февраля начали действовать более жесткие требования для въезжающих. Помимо обязательного теста на COVID-19 перед перелетом в королевство путешественники должны будут сдать еще два теста на коронавирус во время обязательной десятидневной самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

  • По новым правилам на второй и восьмой день самоизоляции после приезда в страну прибывшие обязаны сдать еще по одному ПЦР-тесту.
  • Желающие уменьшить этот срок могут на пятый день сдать платный тест. Если он окажется отрицательным, карантин прекращается.
  • Если же любой из тестов окажется положительным, карантин увеличится еще на десять дней.

При этом все прибывающие в страну должны, как и прежде, предоставлять отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. По прилету они отправляются на десятидневную самоизоляцию

Министр пояснил, что перед въездом в страну все прибывающие должны будут заполнить форму на сайте правительства, чтобы забронировать себе проведение тестов на коронавирус, которые они затем смогут получить в аэропортах королевства.

По словам Мэтта Хэнкока, авиакомпании также будут следить за выполнением требований. На борту самолета путешественникам должны будут раздавать бланки с перечислением новых правил и санкций за их нарушение.

Для не сдавших обязательный тест на COVID-19 при возвращении установлен штраф £1 тыс. Не сдавшим второй обязательный тест грозит штраф £2 тыс. и продление обязательного карантина до 14 дней. За нарушение самоизоляции после прилета в Великобританию предусмотрен штраф £5 тыс., который при повторном нарушении увеличивается до £10 тыс.

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Кроме того, власти страны намерены принять закон о тюремном заключении на срок до десяти лет для тех, кто побывал в странах «повышенного риска» по COVID-19 за десять дней до возвращения в Великобританию и не сообщил об этом.

В список власти королевства включили 33 государства, в основном это страны Латинской Америки, Южной и Центральной Африки, где были обнаружены новые варианты коронавируса, а также Португалия и ОАЭ. России в списке нет.

Тем же, кто незадолго до поездки в Великобританию побывал в одной из этих стран, придется изолироваться на десять дней за свой счет в одном из 16 специальных отелей. Прибывающие должны будут заплатить £1,750 за проживание и тесты.

Авиасообщение между Россией и Британией было временно приостановлено с 22 декабря на фоне сообщений об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса, который выявили в Великобритании. Позднее запрет на полеты был несколько раз продлен.

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Фото:John Sibley / Reuters

«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Англии в начале декабря. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что он на 50–70% заразнее ранее известных мутаций SARS-CoV-2. При этом в организации заверили, что новый штамм не приводит к более тяжелому течению болезни и не повышает смертность от нее.

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