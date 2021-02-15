В Британии вступили в силу более жесткие требования въезда в страну
В Великобритании с 15 февраля начали действовать более жесткие требования для въезжающих. Помимо обязательного теста на COVID-19 перед перелетом в королевство путешественники должны будут сдать еще два теста на коронавирус во время обязательной десятидневной самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
- По новым правилам на второй и восьмой день самоизоляции после приезда в страну прибывшие обязаны сдать еще по одному ПЦР-тесту.
- Желающие уменьшить этот срок могут на пятый день сдать платный тест. Если он окажется отрицательным, карантин прекращается.
- Если же любой из тестов окажется положительным, карантин увеличится еще на десять дней.
При этом все прибывающие в страну должны, как и прежде, предоставлять отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. По прилету они отправляются на десятидневную самоизоляцию
Министр пояснил, что перед въездом в страну все прибывающие должны будут заполнить форму на сайте правительства, чтобы забронировать себе проведение тестов на коронавирус, которые они затем смогут получить в аэропортах королевства.
По словам Мэтта Хэнкока, авиакомпании также будут следить за выполнением требований. На борту самолета путешественникам должны будут раздавать бланки с перечислением новых правил и санкций за их нарушение.