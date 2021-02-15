В Британии вступили в силу более жесткие требования въезда в страну

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В Великобритании с 15 февраля начали действовать более жесткие требования для въезжающих. Помимо обязательного теста на COVID-19 перед перелетом в королевство путешественники должны будут сдать еще два теста на коронавирус во время обязательной десятидневной самоизоляции, сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

По новым правилам на второй и восьмой день самоизоляции после приезда в страну прибывшие обязаны сдать еще по одному ПЦР-тесту.

Желающие уменьшить этот срок могут на пятый день сдать платный тест. Если он окажется отрицательным, карантин прекращается.

Если же любой из тестов окажется положительным, карантин увеличится еще на десять дней.

При этом все прибывающие в страну должны, как и прежде, предоставлять отрицательный тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. По прилету они отправляются на десятидневную самоизоляцию

Министр пояснил, что перед въездом в страну все прибывающие должны будут заполнить форму на сайте правительства, чтобы забронировать себе проведение тестов на коронавирус, которые они затем смогут получить в аэропортах королевства.

По словам Мэтта Хэнкока, авиакомпании также будут следить за выполнением требований. На борту самолета путешественникам должны будут раздавать бланки с перечислением новых правил и санкций за их нарушение.