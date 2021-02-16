Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»

Cоюз пациентов предложил запустить пилотный проект по обеспечению льготников лекарствами с помощью «Почты России», сообщили «Известия». Участники рынка предложили дождаться повсеместного введения электронных рецептов

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Госдуму предложение задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами, сообщила газета «Известия».

«Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения», — отметил в беседе с изданием сопредседатель ВСП Ян Власов. Он добавил, что для этого «Почте России» потребуется обеспечить онлайн-консультирование с провизором.

«Почта России» сообщала РБК о готовности доставлять льготные рецептурные лекарства с провизорских складов еще в 2018 году. «Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями», — сообщили изданию в госкомпании. В ней уточнили, что скоро также получат оптовую лицензию, необходимую для хранения и транспортировки лекарств. Сейчас у ряда отделений есть розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами.

Для запуска нового формата торговли нужно создать рабочую группу при правительстве, так как дальнейшие действия носят межведомственный характер, считают в ВСП.