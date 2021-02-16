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Союз пациентов предложил доставлять рецептурные препараты «Почтой России»

Cоюз пациентов предложил запустить пилотный проект по обеспечению льготников лекарствами с помощью «Почты России», сообщили «Известия». Участники рынка предложили дождаться повсеместного введения электронных рецептов

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Госдуму предложение задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами, сообщила газета «Известия».

«Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения», — отметил в беседе с изданием сопредседатель ВСП Ян Власов. Он добавил, что для этого «Почте России» потребуется обеспечить онлайн-консультирование с провизором.

«Почта России» сообщала РБК о готовности доставлять льготные рецептурные лекарства с провизорских складов еще в 2018 году. «Почти все технические возможности у нас для этого есть. Мы интегрированы с крупными аптечными сетями», — сообщили изданию в госкомпании. В ней уточнили, что скоро также получат оптовую лицензию, необходимую для хранения и транспортировки лекарств. Сейчас у ряда отделений есть розничная лицензия, которая дает право на торговлю лекарствами.

Для запуска нового формата торговли нужно создать рабочую группу при правительстве, так как дальнейшие действия носят межведомственный характер, считают в ВСП.

В Москве будут продавать рецептурные лекарства по QR-коду
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В правительстве в ответ на запрос издания сообщили, что еще не получили дорожную карту с предложениями ВСП. «Известия» также направили запрос в Росздравнадзор.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров в беседе с изданием поддержал идею дистанционной торговли рецептурными препаратами. Многим людям, особенно инвалидам, сложно добраться до аптеки, отметил он. «Сейчас, во время пандемии, стояние в очередях для них просто опасно. Безусловно, нужно принимать решение о дистанционной продаже рецептурных препаратов. Неважно, кто именно будет доставлять — «Почта России» или другие сервисы», — сказал Петров.

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В то же время некоторые участники рынка идею дистанционной торговли рецептурными препаратами не поддержали. Обсуждать ее до повсеместного введения электронных рецептов в России преждевременно, заявил в беседе с изданием член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, глава сети «Столички» Евгений Нифантьев. По его мнению, для введения подобного формата система выписки электронных рецептов должна отработать в стране как минимум год. До этого времени для доставки льготных лекарств можно задействовать соцработников и волонтеров, добавил Нифантьев.

По его словам, эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой, гарантировать нельзя. «Совершенно непонятно, как «Почта России» будет обеспечивать дистанционное консультирование покупателей провизором и проверять подлинность рецепта», — отметил Нифантьев.

С ним согласился гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, в России «огромное количество рецептурных препаратов продается без рецепта врача», и если доверить дистанционную продажу этих лекарств «Почте России», «контроль будет полностью утерян». В то же время Шуляк в беседе с изданием добавил, что считает реальным удаленный формат торговли препаратами при наличии подтверждающих электронных рецептов.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин подписал закон о дистанционной продаже лекарств, в том числе рецептурных. Ее могут осуществлять аптеки, которые обладают лицензией на фармацевтическую деятельность не менее одного года и имеют в своем составе не менее десяти аптечных объектов и электронную систему платежей или мобильный платежный терминал. Под запрет попадают наркотические и психотропные препараты, а также препараты, доля этилового спирта в которых превышает 25%.

Автор
Виктория Полякова
«Почта России» лекарства
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