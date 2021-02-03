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Новости Москвы ,  
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В Москве будут продавать рецептурные лекарства по QR-коду

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С февраля жители Москвы смогут приобретать лекарства по QR-коду без бумажного рецепта. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.

«Теперь москвичи могут получить выписанные врачом лекарства, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Эта опция доступна во всех аптеках Департамента здравоохранения, а также в ряде коммерческих аптек. Всего по городу электронные рецепты принимают в более 750 аптечных точках», — сказала Ракова.

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Фото:Антон Подгайко / ТАСС

Рецепт будет выписывать врач, он будет подписывать его квалифицированной электронной подписью. Пациенты в аптеке должны будут лишь показать QR-код на экране телефона.

По словам Раковой, в электронном виде будут выдавать рецепты, как на льготные лекарства, так и по полной стоимости. При этом возможность воспользоваться документом в бумажном виде останется. Детали о назначении лекарств можно посмотреть в электронной медицинской карте.

К проекту электронных рецептов подключится несколько аптечных сетей: «Ригла», «36,6», «Горздрав», «Будь Здоров» и «Живика».

12 января губернатор Подмосковья говорил, что в Московской области скоро начнут выдавать электронные сертификаты с QR-кодами тем, кто сделал прививку от коронавируса. Получить такой документ можно будет после получения второго компонента вакцины. QR-коды будут присылать на мобильные телефоны, и показать их при необходимости можно будет с экрана.

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