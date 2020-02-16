Число жертв нового коронавируса в Хубэе приблизилось к 1,6 тыс. человек

В китайской провинции Хубэй за сутки зарегистрировали 1843 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Число новых жертв составило 139 человек, сообщается на сайте региональной комиссии по вопросам здравоохранения.

Таким образом, число заболевших в провинции превысило 56 тыс. человек, а погибших достигло 1596. Лечение в больнице проходят 39447 пациентов, из которых 1957 человек находятся в критическом состоянии.

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