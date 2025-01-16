В Пушкинском музее сменится директор

Руководящая ГМИИ им. Пушкина Елизавета Лихачева менее двух лет уйдет с поста, ее заменит, по данным «Коммерсанта», глава выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова

Ольга Галактионова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Елизавета Лихачева покинет пост, об этом она сообщила РБК.

Во главе музея ее сменит руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова, сообщили источники «Коммерсанта». По данным газеты, официальное представление нового директора коллективу музея состоится 17 января.

Вопросы о причинах своего ухода Лихачева перенаправила в пресс-службу музея перенаправила вопросы в пресс-службу музея. РБК направил запросы в пресс-службы Пушкинского музея, РОСИЗО и Минкультуры.

Лихачева в ноябре прошлого года назвала «глупостью» приостановку работы музея ГУЛАГа (14 ноября он временно закрылся из-за нарушения правил пожарной безопасности). По ее словам, это произошло под «мягко говоря, странным предлогом», решение приняли люди, которые «не понимают, что они делают».

13 января в музей ГУЛАГа назначили нового директора — главу «Музея Москвы» Анну Трапкову. С 2012-го музеем руководил Роман Романов — член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и руководитель фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонда Памяти).

Также директор Пушкинского музея предупреждала о рисках для иконы «Троица» Андрея Рублева в связи с ее передачей из Третьяковской галереи Русской православной церкви (РПЦ). Она отмечала, что икона «никогда не была представлена как чудотворная», и основное в «Троице» не религиозное, а искусствоведческое значение. Из-за того, что ее забрали из музея, икона «может быть просто утрачена, она может развалиться на части: там три доски, и они не очень хорошо скреплены между собой», отмечала Лихачева.

ГМИИ Лихачева возглавляет с марта 2023 года, она получила пост после ухода Марины Лошак, которая десять лет руководила музеем. До этого Лихачева была главой Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Лошак написала заявление об увольнении менее чем за две недели до истечения ее контракта. Она говорила, что приняла решение об уходе самостоятельно и заранее без всякого навязывания, так как «должен прийти кто-то следующий, у кого есть молодые свежие амбиции в этом месте».