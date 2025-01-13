У приостановившего работу Музея истории ГУЛАГа сменился директор

Музей истории ГУЛАГа приостановил работу 14 ноября из-за выявленных проблем с пожарной безопасностью. Трапкова возглавит его, сменив занимавшего пост директора с 2012 года Романова, и продолжит управлять «Музеем Москвы»

Анна Трапкова (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Музей истории ГУЛАГа, который временно закрылся с 14 ноября из-за найденных нарушений пожарной безопасности, возглавит гендиректор «Музея Москвы» Анна Трапкова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сам музей и департамент культуры Москвы.

Официально Трапкова займет должность с 21 января 2025 года. Она также продолжит управлять «Музеем Москвы».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу департамента культуры города Москвы.

С 2012 года пост директора Музея истории ГУЛАГа занимал Роман Романов — член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте и руководитель фонда «Увековечения памяти жертв политических репрессий» (Фонда Памяти).

В ноябре Музей истории ГУЛАГа объявил о приостановке работы. Причиной там назвали выявленные Центром экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нарушения пожарной безопасности. «Согласно заключению, они создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены», — заявили в музее.

Источник агентства «Москва» в столичном департаменте культуры тогда уточнил, что проблема связана с нахождением на территории музея вентиляционной камеры метро.

Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева заявила, что Музей истории ГУЛАГа приостановил работу под «мягко говоря, странным предлогом». По ее мнению, обсуждение темы сталинских репрессий не является помощью врагу, как могут считать некоторые люди, называющие себя патриотами России, поскольку эти действия были осуждены еще в эпоху СССР. Лихачева выразила надежду, что проблема «дойдет до начальства, проснутся, откроют и оставят людей в покое», поскольку «ничего там такого нет».

Музей истории ГУЛАГа — государственное учреждение, расположенное в центре Москвы, в 1-м Самотечном переулке. Он был основан в 2001 году, экспозиция открылась три года спустя. Музей основал Антон Антонов-Овсеенко — историк, публицист и общественный деятель, сын революционера Владимира Антонова-Овсеенко. Мать Антонова-Овсеенко была арестована в 1929 году и покончила жизнь самоубийством в 1936-м; отца расстреляли в 1938-м. Сам основатель музея был арестован в 1940-м (ему тогда было 20 лет). В тюрьмах и лагерях он провел в общей сложности около 13 лет. В 1956–1957 годах отец и сын Антоновы-Овсеенко были реабилитированы. Антон Антонов-Овсеенко был сначала директором музея, потом его почетным президентом. Умер в 2013 году. В музее собраны документы, письма, личные вещи, воспоминания бывших заключенных ГУЛАГа, предметы с мест расположения лагерей. Экспозиция охватывает период формирования системы лагерей в СССР с 1918 года по окончание времени террора в 1956 году, с акцентом влияния ГУЛАГа на судьбы людей.