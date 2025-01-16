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Убийство генерала Кириллова ,  
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Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова

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Убийство генерала Кириллова
Басманный районный суд Москвы отправил под арест фигурантов дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биозащиты ВС генерала Кириллова. Они арендовали для исполнителя комнату в хостеле

Суд арестовал новых фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
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В четверг, 16 января, Басманный суд Москвы отправил под арест фигурантов дела об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, сообщили РБК в суде.

Суд арестовал Рамазана Падиева по обвинению в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Эта статья уголовного кодекса предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Позднее был арестован еще один новый фигурант — Батухан Точиев.

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Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Главном следственном управлении СК продолжают расследовать дело об убийстве генерала. Следствие установило, что в ноябре 2024 года Точиев и Падиев, действуя по указанию пока неустановленного куратора, через интернет арендовали для Курбонова комнату в хостеле в Московской области.

Согласно замыслу организаторов убийства, именно в хостеле он должен был укрыться после совершения теракта. «Денежные средства для оплаты аренды куратор неоднократно переводил на счет Точиева, — говорится в сообщении СК. — При этом Падиев лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте, а затем в одном из торговых центров Москвы передал Курбонову ключи от убежища». В последующем Точиев оплачивал продление аренды комнаты.

По версии следствия, после совершения теракта организатор преступления сообщил Курбонову адрес арендованной для него комнаты и для ориентировки передал изготовленную Падиевым видеозапись. Полиция задержала Курбонова по пути следования в убежище.

Курбонов был задержан и арестован в декабре прошлого года.

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Взрыв, в результате которого погиб генерал Кириллов, произошел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в жилом комплексе «Среда». Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с домом.

В 6:12 начальник войск РХБЗ вместе с адъютантом, майором Ильей Поликарповым, вышел из подъезда. Практически сразу после этого произошел взрыв — Кириллов и Поликарпов погибли на месте. В живых остался водитель служебной Toyota Camry, который в это время сидел в салоне машины.

Генерал периодически вел брифинги Минобороны России. На одном из них в декабре прошлого года он заявил о подготовке СБУ провокации с использованием боевого отравляющего вещества.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
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