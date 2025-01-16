В суде показали второго фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова

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Басманный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства следствия об аресте второго фигуранта дела об убийстве генерала Игоря Кириллова, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Падиева Рамазана Бекхановича», — говорится в сообщении пресс-службы.

16 января Следственный комитет назвал имена новых фигурантов дела об убийстве генерала Игоря Кириллова. По версии следствия, они арендовали для исполнителя преступления комнату в хостеле.

Батухан Точиев и Рамазан Падиев арендовали онлайн для задержанного по делу Ахмада Курбанова комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после теракта. Они это сделали по распоряжению «пока неустановленного куратора». Последний неоднократно переводил деньги на счет Точиева, который позже оплачивал комнату.

Конкретно Падиеву вменяется, что он «лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъемку внутри помещения и внешней обстановки на месте». Позже он передал Курбанову ключи от комнаты, сообщили в СК.