СК назвал имена и роли новых фигурантов убийства генерала Кириллова

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Новые фигуранты уголовного дела об убийстве генерала Игоря Кириллова арендовали для исполнителя преступления комнату в хостеле. Об этом сообщил Слдественный комитет.

Их имена — Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следователи полагают, что они арендовали через Сеть для задержанного по делу Ахмада Курбанова комнату в хостеле в Московской области. Там он должен был укрыться после теракта. Они это сделали по распоряжению «пока неустановленного куратора». Последний неоднократно переводил деньги на счет Точиева, который позже оплачивал комнату.

В свою очередь, Падиев «лично ездил в этот хостел, произвел оплату и осуществил видеосъёмку внутри помещения и внешней обстановки на месте». Позже он передал Курбонову ключи от комнаты, сообщили в СК.

Сейчас Точиев и Падиев задержаны. Им предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Следователи попросили суд арестовать их. По этой статье им грозит до пожизненного лишения свободы.

Ранее о том, что в деле появились два новых фигуранта, писал со ссылкой на источники «Коммерсантъ». Издание писало, что задержаные из Ингушетии и занимались мелким бизнесом в Москве. После теракта, узнав о нем, Точиев и Падиев «ударились в бега», но были задержаны в Сибири, писало издание.

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