Врач опроверг возможность гибели от паров мазута

Человек не может умереть от испарений мазута на открытом воздухе, заявил токсиколог больницы скорой помощи Краснодарского края Искандер Рзаев. Кадры с ним опубликованы в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Для того, чтобы человек умер от паров нефтепродуктов, он должен находиться в замкнутом пространстве, и концентрация этого вещества должна быть очень высокая», — сказал он.

В качестве примера Рзаев привел ситуацию с вдыханием выхлопных газов от работающей неподалеку машины. «Это отработанные пары нефтепродуктов. Максимум, что может быть на свежем воздухе, это легкое недомогание, головокружение, подташнивать может, а чтобы умереть — нет», — отметил токсиколог.

Он добавил, что ситуация становится опаснее в случае жаркой погоды, но если человек находится на открытом пространстве, «это нонсенс, чтобы умереть от мазута, от паров нефтепродуктов».

В среду, 15 января минздрав Краснодарского края сообщил, что с 18 декабря 146 человек из числа участников работ по очистке побережья от мазута из-за аварии танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» обратились за медицинской помощью, трем обратившимся потребовалась госпитализация.

РБК опросил волонтеров, участвующих в очистке пляжей Черного моря от мазута. Часть из них рассказали, что ощущали признаки отравления этим нефтепродуктом, другие сообщили, что у них таких последствий эта работа не вызвала.

Так, один из волонтеров рассказал РБК, что отравился мазутом в первый день работ по очистке пляжей. По его словам, он вышел на работу 17 декабря без маски и других средств защиты, «так как еще ничего не было организовано». «18 декабря вышел на пляж в районе Можепсин на Пионерском проспекте, там уже выдали костюм и маску, но к обеду почувствовал недомогание. К врачам не обращался, лежал дома, слезы, красные глаза, в носу и в горле першило, состояние как ОРЗ», — отметил он.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря 2024 года. На их борту находилось 9,2 тыс. т мазута, значительная часть которого вылилась в Черное море. Топливо вынесло на побережье Крыма и Краснодарского края. В этих регионах продолжаются работы по очистке загрязненного берега от нефтепродуктов.