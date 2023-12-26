Полковнику попросили дать 7 лет за некачественные поставки для Крымского моста

Полковнику попросили дать 7 лет за поставки для Крымского моста

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Обвинение запросило семь лет лишения свободы для бывшего главы отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, которого обвиняют в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников, передает ТАСС.

В ходе прений прокурор также попросил лишить подсудимого звания и госнаград.

Согласно карточке дела на сайте суда, Волкова обвиняют по п.в ч.3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда.

Материал дополняется.