Полковника арестовали по делу с возможными поставками для Крымского моста

Приобретенные почти за ₽400 млн комплексы, как считает следствие, неспособны бороться с современными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА)

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Военный следователь обвинил в поставках в войска некачественных комплексов для борьбы с беспилотниками начальника отдела Морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, сообщает агентство ТАСС. Комплексы могли быть использованы в том числе для защиты Крымского моста. Суд с данными обвинения согласился и арестовал Волкова до 17 мая.

По данным следствия, в ходе аукциона Росгвардия заключила контракт с ФГУП РНИИРС (Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи) на общую сумму 395 486 196 руб. на поставку двух радиолокационных комплексов, предназначенных для борьбы с беспилотными воздушными судами. Как считает сторона обвинения, их технические характеристики были недостаточны для успешного выполнения задач по противодействию современным БПЛА. Однако Волков, который знал об этом, «обеспечил условия для принятия оборудования на вооружение».

Теперь полковник Росгвардии обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия), в соответствии с которой ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Волков свою вину не признает. Его адвокат сообщил, что предприятие, которое выпускает комплексы, является монополистом и само устанавливает цены. Что касается комплексов, то защита утверждает, что они «работали». Адвокат отметил, что у полковника нет радиотехнического образования, и назвал своего подзащитного «хозяйственником».

О задержании Волкова накануне сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он написал, что «должностные лица Росгвардии организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам», но не уточнил, в чем суть дела.

Это уже второе за март дело против сотрудников Росгвардии из-за коррупции. 20 марта Хинштейн сообщил об обвинениях против заместителя командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого в получении взяток и превышении полномочий. Он сознался в «систематическом получении откатов» от подрядчика, который занимался реконструкцией одной из воинских частей в Подмосковье. По данным следствия, он получил две взятки на общую сумму 28 млн руб. По решению суда Драгомирецкий будет оставаться под стражей до 4 мая.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого обрушились пролеты одной из полос автомобильной части сооружения: на мосту взорвалась фура. ФСБ назвала организатором взрыва военную разведку украинского Минобороны. В Киеве причастность к взрыву отрицают.