В соборе в Солсбери начали прививать от COVID под Баха и Генделя

В средневековом соборе в Солсбери открыли пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет получить под композиции Баха и Генделя

Фото: Steve Parsons / PA via AP

В Великобритании Солсберийский собор, которому более 800 лет, переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter окружной больницы Солсбери.

На вакцинацию в собор пригласили жителей старше 80 лет. Одним из первых там привился 95-летний Луи Годвин, бывший стрелок Королевских ВВС времен Второй мировой войны.

Во время вакцинации в соборе организовали музыкальное сопровождение. Чтобы погрузить людей в атмосферу, в которой они могли бы расслабиться, были выбраны умиротворяющие композиции Баха, Генделя и Пахельбеля, сообщил в эфире BBC Radio 4 музыкальный директор собора Дэвид Холлс, передает Independent.

Собор стал широко известен в России в связи с «делом Скрипалей». Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, как утверждают в Лондоне, отравили боевым ядом «Новичок» в Солсбери в 2018 году. Власти Великобритании утверждали, что к случившемуся причастна Москва. Россия эти обвинения неоднократно опровергала.