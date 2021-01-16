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В соборе в Солсбери начали прививать от COVID под Баха и Генделя

В средневековом соборе в Солсбери открыли пункт вакцинации от коронавируса. Прививку можно будет получить под композиции Баха и Генделя
Фото: Steve Parsons / PA via AP
Фото: Steve Parsons / PA via AP

В Великобритании Солсберийский собор, которому более 800 лет, переоборудовали в центр вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter окружной больницы Солсбери.

На вакцинацию в собор пригласили жителей старше 80 лет. Одним из первых там привился 95-летний Луи Годвин, бывший стрелок Королевских ВВС времен Второй мировой войны.

Во время вакцинации в соборе организовали музыкальное сопровождение. Чтобы погрузить людей в атмосферу, в которой они могли бы расслабиться, были выбраны умиротворяющие композиции Баха, Генделя и Пахельбеля, сообщил в эфире BBC Radio 4 музыкальный директор собора Дэвид Холлс, передает Independent.

Собор стал широко известен в России в связи с «делом Скрипалей». Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, как утверждают в Лондоне, отравили боевым ядом «Новичок» в Солсбери в 2018 году. Власти Великобритании утверждали, что к случившемуся причастна Москва. Россия эти обвинения неоднократно опровергала.

Лондон подозревал в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова. Бывшая тогда премьер-министром Британии Тереза Мэй назвала обоих подозреваемых офицерами внешней разведки Минобороны России — ГРУ (сейчас — главное управление Генштаба ВС). Сами Петров и Боширов в интервью Маргарите Симоньян заявили, что приехали в Солсбери как туристы для того, чтобы посмотреть на «знаменитый собор».

После их слов «Солсбери прославился на весь мир», и в Британии заказали ребрендинг города, чтобы изменить его восприятие у туристов, сообщила член совета графства Уилтшир по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч. После «дела Скрипалей» поток туристов там сократился на 17%.

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В России с 17 января пункт вакцинации от коронавируса откроется в ГУМе на Красной площади, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова. «Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — объяснила она.

Автор
Виктория Полякова
вакцинация коронавирус Великобритания
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