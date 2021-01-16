В ООН оценили влияние пандемии на число мигрантов

В текущем году пандемия спровоцирует сокращение потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода на 14%, считают в организации

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Число мигрантов в мире в 2020 году достигло 281 млн, говорится в докладе Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС), опубликованного на сайте организации.

«Число людей, которые живут за пределами своих стран происхождения или гражданства, в 2020 году достигло 281 млн по сравнению с 173 млн в 2000 году и 221 млн в 2010», — следует из доклада.

Пандемия COVID-19 несколько замедлила рост числа мигрантов, поскольку перемещения между странами были ограничены, указали в ЭКОСОС. «Предполагается, что пандемия в 2021 году спровоцирует снижение на 14% потока мигрантов в страны с низким и средним уровнем дохода», — сообщили в организации.

Россия в 2020 году заняла четвертое место среди стран с самым большим числом мигрантов. Главным направлением для мигрантов остались Соединенные штаты — в 2020 году там находились 51 млн мигрантов, что составляет 18% от общего их числа в мире. Второе место по числу мигрантов занимает Германия — около 16 млн. За ней идут Саудовская Аравия (13 млн мигрантов), Россия (12 млн) и Великобритания (9 млн).