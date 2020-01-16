Температура в Москве достигла рекордных значений 1925 года

По данным синоптиков, утром 16 января в Москве температура составляла 3,1 градуса тепла — это повтор рекорда 1925 года, который может быть побит к вечеру. Предполагается, что аномальное тепло сохранится в столице до конца недели

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве повторен температурный рекорд 16 января 1925 года, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в Москве 16 января зафиксирована температура +3,1 градуса.

«Я думаю, что температура превысит отметку +3,1 и окончательную цифру рекорда будем знать только к вечеру», — добавила Позднякова.

16 января в 9 утра в Москве была зафиксирована температура 3,1 градуса тепла, подтвердила РБК заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«В 9:00 [было зафиксировано] +3,1 градусов, но будет еще выше температура. Прогнозируем плюс 4-6 градусов», — уточнила она.

По ее словам, +3,1 градуса 16 декабря — это температурный рекорд для этого дня за всю историю наблюдений. Пока рекорд не побит, а лишь сравнялся. «Для 16 января за всю история метеорологических наблюдений в Москве самая высокая температура +3,1 градуса была в 1925 году и в 2020 году», — сказала РБК Паршина.