Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила РБК причину установившейся в России аномально теплой погоды.

По ее словам, как правило, в зимнее время траектория перемещения атлантических циклонов проходит через средние широты, поэтому север европейской России редко попадает в теплые сектора этих циклонов. Так, обычно все тепло остается на юге Украины.

«Сейчас траектория циклонов проходит по северу европейской России, и мы практически из одного теплого сектора циклонов тут же переходим в другой теплый сектор циклонов», — пояснила Позднякова, добавив, что эти циклоны очень мощные, так как север Атлантики теплеет быстрее, чем весь остальной океан.

Она отметила, что циклоны питаются теплым и влажным воздухом Атлантики и несут его в российские широты.