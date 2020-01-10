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Синоптики объяснили аномально теплую погоду в России
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова объяснила РБК причину установившейся в России аномально теплой погоды.

По ее словам, как правило, в зимнее время траектория перемещения атлантических циклонов проходит через средние широты, поэтому север европейской России редко попадает в теплые сектора этих циклонов. Так, обычно все тепло остается на юге Украины.

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«Сейчас траектория циклонов проходит по северу европейской России, и мы практически из одного теплого сектора циклонов тут же переходим в другой теплый сектор циклонов», — пояснила Позднякова, добавив, что эти циклоны очень мощные, так как север Атлантики теплеет быстрее, чем весь остальной океан.

Она отметила, что циклоны питаются теплым и влажным воздухом Атлантики и несут его в российские широты.

На вопрос о связи формирования циклонов и глобального потепления Позднякова ответила, что из-за особо сильного потепления в арктических широтах сократилась ледовая шапка. Синоптик рассказала, что на севере Атлантики, в районе Исландии, формируются глубокие циклоны, которые перемещаются намного севернее обычной траектории.

По мнению главного специалиста Московского метеобюро, характер синоптической ситуации в России существенно не изменится до 19 января. Как в декабре, так и в январе температура воздуха превышает климатическую норму на 6–8 градусов.

Ранее синоптики посоветовали жителям Московского региона не ждать устойчивого снежного покрова в ближайшее время.
 

Теги: погода, тепло, синоптики, Россия, новости РБК
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