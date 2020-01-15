Синоптик пообещала россиянам сохранение аномального тепла до конца недели

Во всей европейской части России до конца этой недели сохранится аномально теплая погода. Об этом РБК рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Более того, сегодня мы ждем установления новых температурных рекордов в северо-западных областях», — заявила она. Волосюк также не исключила рекордно высокую температуру воздуха на западе и в Центральной России.

По ее словам, в эти дни температура превышает норму для этого периода зимы на 6–10 градусов, а в отдельные дни — на 10–12 градусов. Последние отклонения от нормы касаются западных и северо-западных областей европейской части России.

Специалист также сообщила, что аномальное тепло на протяжении последних дней сохранялось и в азиатской части страны. Например, в Якутии столбик термометра показывал на 15–20 градусов больше, чем обычно в январе.