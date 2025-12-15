 Перейти к основному контенту
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Воробьев рассказал об уроках после аварии в Климовске

Сюжет
Радио РБК
Авария, оставившая без тепла дома Климовска, произошла в январе прошлого года. Воробьев заявил, что после этого система теплоснабжения была модернизирована. В текущем году инвестиции в водоснабжение составили 30 млрд руб.
Андрей Воробьев
Андрей Воробьев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

После аварии в подмосковном Климовске систему теплоснабжения модернизировали, в частности была внедрена программа, которая позволяет фиксировать параметры каждой отдельной котельной, рассказал в эфире Радио РБК губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Полную версию интервью слушайте в эфире Радио РБК в 15:10.

«Каждый урок в жизни должен делать тебя сильнее или ты должен делать работу над ошибками, смотреть уязвимые места. По теплу так и случилось. После той аварии в Климовске привлекли лучших специалистов, и научно-технический совет сделал анализ всего того хозяйства: маленькой и большой котельной, их у нас порядка 2,7 тыс.», — рассказал Воробьев.

Кроме того, власти решили автоматизировать систему контроля: 90% подмосковных котельных оборудовали специальными датчиками. «Это датчик температуры и давления на выходе и датчик температуры и давления на входе, что дает полное представление о том, как работает тепловой узел», — уточнил он.

Информацию с датчиков, как объяснил губернатор, анализирует специальная программа, выведенная в центр ЖКХ: «Это программа позволяет видеть параметры каждой котельной и, в случае если они уходят в красную зону, мгновенно реагировать. Это принципиально другой подход к обеспечению теплоснабжения. Потому что аварии будут всегда, никто никогда не будет зарекаться от этого».

Как и почему замерзал Климовск. Хроника событий по часам
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Воробьев отметил, что работа по замене труб и котлов финансируется не только за счет тарифов, по которым платит человек или предприятие, но и за счет дополнительных поступлений из бюджета. В 2025 году инвестиции в водоснабжение, по его словам, составили порядка 30 млрд руб. дополнительно к тарифу.

«Сказать, что у нас сейчас все блестит и нет проблем, конечно, мы не имеем права. Такого не будет никогда. Это постоянный процесс: каждый год инвестиции в теплотрассы, в распределительные сети, каждый год нужно убирать старый жилищный фонд, потому что он не справляется. И это большая магистральная работа, которую мы ведем в Подмосковье», — заключил он.

Авария, оставившая без тепла жилые дома подмосковного Климовска, произошла в ночь с 3 на 4 января 2024 года. Администрация Подольска называла причиной отключения отопления прорыв теплотрассы из-за аварии в котельной на территории ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ). В результате без отопления и горячей воды при 20-градусных морозах остались более 170 домов.

После прорыва теплотрассы было возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали занимающие тогда должности замглавы Подольска по ЖКХ Роман Рязанцев, начальника котельной Александр Чиков и гендиректора завода Игорь Кушников. Само предприятие власти решили национализировать. В сентябре 2024 года акции Климовского патронного завода передали госкорпорации «Ростех» в качестве имущественного взноса.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева, Григорий Колганов
Андрей Воробьев теплоснабжение Московская область

