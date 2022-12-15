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Россельхознадзор объяснил дефицит шуб

РБК ранее сообщал, что из-за санкций и массового истребления норок в ЕС производители шуб в России столкнулись с дефицитом меха. В Роспотребназдоре указали, что российскую норку прививали и активно экспортировали
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

За весь 2021 год и 11 месяцев 2022-го в России было произведено более 2,5 млн шкурок пушных зверей, из которых на внешние рынки было экспортировано порядка 1,5 млн шкурок. При этом страна столкнулась с резким сокращением импорта, начавшегося в 2020 год из-за пандемии COVID-19, следует из пояснений Роспотребнадзора.

Ранее РБК сообщал, что российские ретейлеры столкнулись с дефицитом скандинавской норки и были вынуждены закрыть часть магазинов. По словам председателя совета директоров компании «Снежная королева» Вугара Исаева, это связано как с ликвидацией зверохозяйств в Дании, из-за чего цены на сырье выросли от 50 до 100%, так и со свертыванием программы льготного потребительского кредитования.

В Роспотребнадзоре также указали, что из-за ликвидации в 2020 году поголовья норок в странах ЕС, в том числе в Дании (17 млн животных) и Нидерландах (1 млн), поставки из этих стран резко снизились. «В России вместо жестокого уничтожения применялась вакцинация. <...> [Она] позволила предотвратить вспышки болезни среди пушных зверей в российской промышленности и не поставить существование звероводства под угрозу из-за COVID-19», — уточнили в ведомстве.

Почему Дания уничтожила норок

В 2020 году датское правительство приняло решение об истреблении всей популяции норок в стране из-за обнаружения у некоторых из них особо устойчивой мутации коронавируса. Из-за этого крупнейший в мире поставщик невыделанного меха — аукционный дом Kopenhagen Fur — объявил о постепенном сворачивании операций и окончательном закрытии компании в течение двух-трех лет.

Позднее власти Дании признали, что решение уничтожить всех разводимых в стране норок, в том числе и здоровых, было неправильным. На фоне этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен даже вынуждена была подать в отставку.

Кроме этого, Роспотребнадзор раскрыл показатели ФГИС «Меркурий» (система для электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль) по производству шкурок пушных зверей в России.

Так, за 2021 год было произведено:

  • 777 тыс. невыделанных шкурок соболя, из них на экспорт направлено 60% (больше всего в Финляндию и Германию);
  • 775,6 тыс. невыделанных шкурок норки, что стало рекордом за 4 года. Из них на экспорт направлено почти 80% (больше всего в Польшу и Таиланд).
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За 11 месяцев 2022 года в стране произведено:

  • 698,6 тыс. невыделанных шкурок соболя, из них на экспорт направлено больше 50% (лидируют Италия и Германия);
  • 336,7 тыс. невыделанных шкурок норки, экспортировано более 55% из них (основным покупателем стала Польша).

Помимо дефицита европейского экспорта, на меховую индустрию повлияли антироссийские санкции США и ЕС. В частности, западные страны еще весной ввели запрет на импорт меховых шкур в Россию и на вывоз из России невыделанных шкур в страны ЕС.

Норка — главное сырье для производства шуб у отечественных производителей. В России на норку приходится свыше 90% пушно-мехового производства в количественном выражении, сообщал РБК директор звероводческого хозяйства «Мермерины» Владимир Бозов. По его словам, в последние десять лет объемы производства ежегодно снижаются. Так, если в 2012–2013 годах мировое производство составляло 89 млн шкурок, по итогам 2021 года оно снизилось в пять раз и составило 16 млн шкурок, в 2022 году производство прогнозируется на уровне около 13 млн шкурок, указал эксперт.

Продажи шуб в России также падают последние несколько лет. В 2021 году россияне, по данным системы маркировки «Честный знак», потратили на покупку шуб около 40 млрд руб. Всего за прошлый год жители России купили около 624,8 тыс. шуб, что на 0,5% меньше, чем годом ранее (тогда было продано 628,3 тыс. шуб). В сравнении с 2019 годом, когда было продано более 1 млн единиц меховых товаров, объем продаж снизился более чем на 40%.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
шубы дефицит Россия экспорт санкции Россельхознадзор
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