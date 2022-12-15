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Таможня исключила пошлину в 35% для заказов из зарубежных магазинов

ФТС: пошлина в 35% не касается заказов россиян в зарубежных интернет-магазинах
Введенные правительством таможенные пошлины на ввоз в Россию шампуней и бытовой химии не коснутся товаров, которые люди заказывают себе в зарубежных онлайн-магазинах
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

Заказанных россиянами в зарубежных интернет-магазинах личных вещей не коснется введенная властями пошлина в 35% на некоторые товары из недружественных стран, сообщили «РИА Новости» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Установленная правительством ставка ввозной таможенной пошлины в размере 35% на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран, не распространяется на товары для личного пользования, приобретаемые физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и пересылаемые в международных почтовых отправлениях, а также доставляемые экспресс-перевозчиками», — отметили в службе.

В пресс-службе ФТС России подтвердили РБК информацию. Там также пояснили, что до 1 апреля не будут облагаться пошлиной приобретенные товары на сумму до €1 тыс. и весом не более 31 кг, перевозимые экспресс-перевозчиками или в международных почтовых отправлениях, a также ввозимые багажом всеми видами транспорта (кроме воздушного). Если указанные нормы будут превышены, нужно будет уплатить пошлины в части превышения по единой ставке в размере 15% от стоимости (не менее €2 за 1 кг).

9 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым ввел пошлину в 35% от таможенной стоимости на ввоз шампуней, дезодорантов, благовоний, моющих средств и другой бытовой химии, а также оружия. Она будет действовать по меньшей мере до декабря следующего года.

После начала российской военной операции на Украине популярные зарубежные интернет-магазины, в том числе iHerb и Amazon, перестали обрабатывать заказы из России. В марте платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в стране, в результате чего у россиян осталась возможность расплачиваться ими лишь на территории России, а за границей они работать перестали. После этого вырос спрос на банковские карты соседних с Россией стран. Так, в Киргизии во втором квартале выпустили почти на 40% больше карт, чем за аналогичный период 2021 года.

Осенью доставку из зарубежных интернет-магазинов запустила «Почта России». Сервис «Почта Global» позволяет закупать товары напрямую у брендов, доставка в том числе доступна из Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter и других. Глава «Почты России» Максим Акимов отмечал, что почтовое сообщение у России прервано лишь со Швецией, Данией, Польшей и частично Финляндией, а с остальными странами ЕС оно осуществляется бесперебойно.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Алена Нефедова Алена Нефедова
таможня шампунь интернет-магазины пошлины ФТС
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Мишустин ввел пошлины на ввоз шампуней и оружия из недружественных стран
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Власти решили сохранить порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс.
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