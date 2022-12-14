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СК сообщил о задержании третьего подозреваемого по делу о пожаре в OBI

СК: задержан третий подозреваемый по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки»
По делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки» был задержан ответственный за пожарную безопасность в OBI Александр Макаров
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следователи задержали третьего подозреваемого по делу о пожаре в ТЦ «Мега Химки». Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области в телеграм-канале.

«Задержан третий подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших возгорание в торговом центре города Химки, а также гибель человека», — говорится в сообщении.

Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки». Фоторепортаж
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» уточнил, что был задержан ответственный за пожарную безопасность в OBI Александр Макаров.

Ранее были задержаны еще два подозреваемых по делу о пожаре в OBI — 36-летний сварщик Денис Сагитов и 42-летний прораб Ильнур Шайхутдинов, который отвечал за проведение сварочных работ в магазине.

Пожар в OBI в ТЦ «Мега Химки» произошел 9 декабря. Огонь охватил все здание, распространившись на площадь 18 тыс. кв. м, взорвалась лакокрасочная продукция. Возгорание удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м спустя три часа. Здание гипермаркета OBI выгорело целиком.

В ходе пожара конструкция здания упала на охранника, мужчина скончался.

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По версии следствия, сварочные работы, проходившие в гипермаркете утром 9 декабря, не отвечали требованиям безопасности. Около 06:00 мск от искр загорелись палеты с товаром, от которых загорелось все остальное здание.

СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Представитель Всероссийского союза страховщиков сообщил РБК, что максимальный размер ущерба от пожара, в худшем сценарии, может достигать 30 млрд руб.

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Мега Химки OBI Пожар подозреваемые задержание
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Крупный пожар в ТЦ «Мега Химки». Фоторепортаж
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