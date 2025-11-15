Глава Росрыболовства рассказал, сколько можно хранить красную икру

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Икру лососевых в закрытой банке соответственно ГОСТу можно хранить в холодильнике до года, рассказал «РИА Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Он уточнил, что срок хранения красной икры может незначительно варьироваться в зависимости от способа консервации. «Может быть, не такая она вкусная, как только что выловленная и засоленная, но на качество это не влияет», — сказал Шестаков.

Основные способы заготовки икры — засолка и пастеризация.

По данным Роскачества, красная икра должна храниться в холодильнике при температуре минус четыре — минус два градуса Цельсия. Икра в стеклянной или жестяной банке хранится до года, а в пластиковой таре — не более 21 дня.

Ранее Шестаков рассказал, что в текущем году производство красной икры в России может составить около 15 тыс. т — это как минимум на 40% больше, чем в 2024-м. Лососевых рыб добыто почти в полтора раза больше, чем в прошлом году.