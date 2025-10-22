Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры

Росрыболовство ожидает, что производство красной икры в этом году составит около 15 тыс. т — это более чем на 40% превысит прошлогодние показатели. Рост производства может повлиять на снижение цен, не исключил глава ведомства

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Производство красной икры в России в 2025 году может составить около 15 тыс. т. Об этом сообщил журналистам на Международном рыбопромышленном форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Если исходить из такого прогноза, производство может превысить уровень прошлого года более чем на 40%. В 2024 году в России, по данным Росстата, было выпущено 10,3 тыс. т лососевой икры. В том году вылов лососей был минимальным за последние 20 лет: рыбаки добыли всего 235,5 тыс. т красной рыбы. До этого уловы с 2005 года были в среднем на уровне около 400 тыс. т. Рекорд по добыче был зафиксирован в 2018 году — он составил 685 тыс. т.

В этом году лососевая путина уже почти закончилась — на текущий момент добыто 335 тыс. т, сообщил Шестаков. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. По словам главы Росрыболовства, красной рыбы и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта. Но уровня 2023 года производство лососевой икры пока не достигнет: тогда, согласно официальной статистике, оно составляло 23,9 тыс. т.

Рост вылова может отразиться и на стоимости красной икры, не исключил Шестаков: «Чем больше предложение — тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет».

В сентябре 2025 года килограмм лососевой икры, по данным Росстата, стоил в российской рознице в среднем 9,4 тыс. руб. Годом ранее в сентябре эта продукция была на 26% дешевле — в среднем 6,9 тыс. руб. за 1 кг. Но стоимость начала идти вниз: по сравнению с августом 2025-го килограмм икры подешевел на 100 руб. — цена упала впервые с конца 2024 года.

В целом вылов рыбы российскими рыбаками в 2025 году может снизиться, добавил глава Росрыболовства. Объем снижения будет зависеть от того, сложится ли промысел дальневосточной сардины иваси. «Если мы найдем иваси, то к прошлому году [вылов] будет минус 2–3%, если не найдем, ситуация с общим объемом будет не очень — минус 5%, около 4,7 млн. Но будем надеяться, что мы найдем», — отметил Шестаков.