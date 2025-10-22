 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры

Росрыболовство ожидает, что производство красной икры в этом году составит около 15 тыс. т — это более чем на 40% превысит прошлогодние показатели. Рост производства может повлиять на снижение цен, не исключил глава ведомства
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Производство красной икры в России в 2025 году может составить около 15 тыс. т. Об этом сообщил журналистам на Международном рыбопромышленном форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Если исходить из такого прогноза, производство может превысить уровень прошлого года более чем на 40%. В 2024 году в России, по данным Росстата, было выпущено 10,3 тыс. т лососевой икры. В том году вылов лососей был минимальным за последние 20 лет: рыбаки добыли всего 235,5 тыс. т красной рыбы. До этого уловы с 2005 года были в среднем на уровне около 400 тыс. т. Рекорд по добыче был зафиксирован в 2018 году — он составил 685 тыс. т.

В этом году лососевая путина уже почти закончилась — на текущий момент добыто 335 тыс. т, сообщил Шестаков. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. По словам главы Росрыболовства, красной рыбы и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта. Но уровня 2023 года производство лососевой икры пока не достигнет: тогда, согласно официальной статистике, оно составляло 23,9 тыс. т.

Продажи щучьей икры выросли в семь раз при снижении улова щуки
Бизнес
Фото:Valeri Pavljuk / Shutterstock

Рост вылова может отразиться и на стоимости красной икры, не исключил Шестаков: «Чем больше предложение — тем ниже цена. Так должно быть в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет».

В сентябре 2025 года килограмм лососевой икры, по данным Росстата, стоил в российской рознице в среднем 9,4 тыс. руб. Годом ранее в сентябре эта продукция была на 26% дешевле — в среднем 6,9 тыс. руб. за 1 кг. Но стоимость начала идти вниз: по сравнению с августом 2025-го килограмм икры подешевел на 100 руб. — цена упала впервые с конца 2024 года.

В целом вылов рыбы российскими рыбаками в 2025 году может снизиться, добавил глава Росрыболовства. Объем снижения будет зависеть от того, сложится ли промысел дальневосточной сардины иваси. «Если мы найдем иваси, то к прошлому году [вылов] будет минус 2–3%, если не найдем, ситуация с общим объемом будет не очень — минус 5%, около 4,7 млн. Но будем надеяться, что мы найдем», — отметил Шестаков.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
красная икра Росрыболовство вылов рыбы
Материалы по теме
Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке снизились
Общество
На грузовом судне на Енисее нашли незаконно добытые стерлядь и икру
Общество
У крупнейшего производителя лосося в России сменится гендиректор
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Осужденный Тимур Иванов заявил о готовности отправиться на спецоперацию Политика, 17:13
Что известно о частичном ограничении Telegram и WhatsApp в России Технологии и медиа, 17:11
Российский гимнаст остался без медалей на чемпионате мира в многоборье Спорт, 17:09
Суд арестовал музыканта Женька Радость после исполнения песен иноагентов Политика, 17:09
«Билайн» представил инструмент для эффективного поиска бизнес-локаций Отрасли, 17:07
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Суд арестовал гендиректора строительной компании «Автодора» Общество, 17:01
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры Бизнес, 17:00
Названы районы Москвы — лидеры по росту цен в новостройках бизнес-класса Недвижимость, 17:00
В Испании задержали подозреваемых в краже 1 тыс. стульев из ресторанов Вино, 16:57
ОКР подаст апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до отбора к Играм Спорт, 16:53
Режиссеру «Папиных дочек» Жигалкину присвоили звание заслуженного артиста Общество, 16:44
Как бизнесу сделать онлайн-оплату удобной и привлекательной для клиента Радио РБК, 16:41
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37