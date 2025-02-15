 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке снизились

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Цены на красную икру на Дальнем Востоке в закупке у рыбаков снизились в сравнении с декабрем 2024 года, на соленую икру горбуши — в 1,5 раза, на икру кеты — на 15%, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По данным ассоциации, сейчас соленую икру горбуши у рыбаков можно купить от 4 500 руб./кг, а икру кеты — от 5 500 руб./кг.

Цены также упали и в оптовом сегменте, однако несущественно. Так, икра горбуши в Москве стоит лишь на 1% дешевле, до 8 100 руб./кг, а кеты — на 7% (в среднем 8 000 руб./кг).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что рыбаки Дальнего Востока хранят на складах достаточно красной икры как соленой, так и мороженых ястыков. По его словам, цены рыбаков не зависят от пиковых сезонов продаж, обычно наивысшая стоимость их рыбы сохраняется летом и осенью, так как в это время продолжается активный улов.

Зверев уточнил, что, в отличие от рыбачьих, цены «оптовиков, переработчиков и ретейлеров больше привязаны к пиковым периодам покупательской активности», однако в связи с большим предложением они тоже могут снизиться. Во время повышенного спроса возрастает риск купить нелегальный товар и фальсфикат, поэтому лучше покупать у проверенных поставщиков, сказал Зверев.

Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в России
Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

В январе 2025 года Рыбный союз также зафиксировал снижение цен на красную икру. Лососевая икра в России в начале 2025 года подешевела на 10% относительно декабрьских значений и стала на 15–20% ниже, чем в ноябре. По словам председателя союза Александра Панина, на четвертой неделе января фиксировалось снижение цены на лососевую икру всех видов. Так, 1 кг икры горбуши стоил около 8–10,6 тыс. руб., кеты — 9,8 тыс. руб., кижуча — 11,6 тыс. руб., нерки — 9,6 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров

Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах

Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки
Теги
рыба цены красная икра
Материалы по теме
Рыбный союз зафиксировал снижение цен на красную икру в России
Бизнес
В России сообщили о снижении цен на красную икру перед Новым годом
Общество
Рыбопромышленники объяснили цены на икру искажением рынка
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
«Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАСТехнологии и медиа, 14:00
Взрыв у кафе в Николаеве произошел из-за подошедшей к военным женщиныПолитика, 13:54
Хакамада прокомментировала рейд силовиков в отеле SavoyОбщество, 13:43
Синнер объяснил, почему согласился на трехмесячную дисквалификациюСпорт, 13:38
Как использовать генеративный искусственный интеллект в бизнесе. КейсыРБК и GigaChat, 13:22
США связали размещение войск на Украине с доступом к половине ископаемыхПолитика, 13:17
Разговоры о мире и шериф в городе: фоторепортаж с Мюнхенской конференцииПолитика, 13:15 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Калужской области потушили пожар на предприятии, начавшийся из-за дронаПолитика, 13:09
Аутсайдер КХЛ сравнял счет за секунду до сирены, но все равно проигралСпорт, 13:04
Минобороны сообщило о контроле над Березовкой в ДНРПолитика, 13:00
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 12:57
Трое освобожденных ХАМАС заложников вернулись в ИзраильПолитика, 12:54
ЕС решил разработать план отправки войск на Украину после конфликтаПолитика, 12:42
Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке снизилисьОбщество, 12:35