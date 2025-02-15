Отпускные цены на красную икру на Дальнем Востоке снизились

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Цены на красную икру на Дальнем Востоке в закупке у рыбаков снизились в сравнении с декабрем 2024 года, на соленую икру горбуши — в 1,5 раза, на икру кеты — на 15%, сообщили РБК во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

По данным ассоциации, сейчас соленую икру горбуши у рыбаков можно купить от 4 500 руб./кг, а икру кеты — от 5 500 руб./кг.

Цены также упали и в оптовом сегменте, однако несущественно. Так, икра горбуши в Москве стоит лишь на 1% дешевле, до 8 100 руб./кг, а кеты — на 7% (в среднем 8 000 руб./кг).

Президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал, что рыбаки Дальнего Востока хранят на складах достаточно красной икры как соленой, так и мороженых ястыков. По его словам, цены рыбаков не зависят от пиковых сезонов продаж, обычно наивысшая стоимость их рыбы сохраняется летом и осенью, так как в это время продолжается активный улов.

Зверев уточнил, что, в отличие от рыбачьих, цены «оптовиков, переработчиков и ретейлеров больше привязаны к пиковым периодам покупательской активности», однако в связи с большим предложением они тоже могут снизиться. Во время повышенного спроса возрастает риск купить нелегальный товар и фальсфикат, поэтому лучше покупать у проверенных поставщиков, сказал Зверев.

В январе 2025 года Рыбный союз также зафиксировал снижение цен на красную икру. Лососевая икра в России в начале 2025 года подешевела на 10% относительно декабрьских значений и стала на 15–20% ниже, чем в ноябре. По словам председателя союза Александра Панина, на четвертой неделе января фиксировалось снижение цены на лососевую икру всех видов. Так, 1 кг икры горбуши стоил около 8–10,6 тыс. руб., кеты — 9,8 тыс. руб., кижуча — 11,6 тыс. руб., нерки — 9,6 тыс. руб.