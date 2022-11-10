Путин поручил правительству помочь регионам с новыми выплатами на детей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству помогать регионам с финансированием новых выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка. Поручение содержится в перечне по итогам состоявшегося 8 ноября совещания о поддержке семей с детьми.

О том, что в России в 2023 году появится единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет, Путин объявил на этом совещании. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, со следующего года на выплату пособия будет тратиться 1 трлн 691 млрд руб. ежегодно (из этой суммы 1 трлн 430 млрд будут составлять средства федерального бюджета). Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что пособие будет объединять семь действующих сегодня мер поддержки.

Необходимо «обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты», указано в опубликованном документе. Президент поручил обеспечить информирование граждан об условиях выплаты такого пособия и создать удобные возможности для его оформления и получения.

Кроме того, нужно разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов получателей ежемесячного пособия. В частности, необходимо увеличить доходы родителей: создать условия для повышения их профессиональной квалификации или освоения новых профессий, чтобы они могли получить более высокооплачиваемую работу.

Также правительству придется придумать, как компенсировать негативное влияние на доходы семей от прекращения получения ежемесячного пособия, в частности рассмотреть возможность налоговых льгот работающим родителям или выплаты пособия в неполном размере.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.