Путин поручил правительству помочь регионам с новыми выплатами на детей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 16:00
Суд арестовал женщину, которая выбросила свою дочь с 11-го этажа Общество, 16:11
НРД уточнит позицию США по налогам на заблокированные активы Инвестиции, 16:06
Специалисты РАН назвали причину массовой гибели косуль на Урале Общество, 16:06
Нельзя купить, но можно снять: как устроен современный рынок найма жилья РБК и Дом.РФ, 16:01
Первым ЦФА на Мосбирже станут рублевые облигации крупного эмитента Инвестиции, 15:59
Военком Карелии рассказал о возврате добровольцев из-за «злоупотреблений» Политика, 15:54
Не начинать утро с кофе и делать зарядку для мозга: правила рабочего дня Pro, 15:53
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит Белоусов Политика, 15:51
В одном из районов Брянской области пропал свет из-за подрыва ЛЭП Политика, 15:50
Бьюти-рутина после 35: косметологические процедуры и манипуляции РБК и Вирсавия, 15:50
Судья не смог продолжить матч КХЛ из-за попадания шайбы в голову. Видео Спорт, 15:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:43
Коллекцию соучредителя Microsoft продали на аукционе за рекордную сумму Life, 15:41
В Харькове обложили мешками с песком памятник Гоголю Общество, 15:40
Общество ,  
0 

Путин поручил правительству помочь регионам с новыми выплатами на детей

Путин поручил правительству помогать регионам при выплатах в связи с рождением ребенка
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Президент Владимир Путин поручил правительству помогать регионам с финансированием новых выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка. Поручение содержится в перечне по итогам состоявшегося 8 ноября совещания о поддержке семей с детьми.

О том, что в России в 2023 году появится единое пособие для семей с детьми от рождения до 17 лет, Путин объявил на этом совещании. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, со следующего года на выплату пособия будет тратиться 1 трлн 691 млрд руб. ежегодно (из этой суммы 1 трлн 430 млрд будут составлять средства федерального бюджета). Министр труда и социальной защиты Антон Котяков уточнил, что пособие будет объединять семь действующих сегодня мер поддержки.

Необходимо «обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты», указано в опубликованном документе. Президент поручил обеспечить информирование граждан об условиях выплаты такого пособия и создать удобные возможности для его оформления и получения.

Кроме того, нужно разработать комплекс мер для увеличения реальных доходов получателей ежемесячного пособия. В частности, необходимо увеличить доходы родителей: создать условия для повышения их профессиональной квалификации или освоения новых профессий, чтобы они могли получить более высокооплачиваемую работу.

Также правительству придется придумать, как компенсировать негативное влияние на доходы семей от прекращения получения ежемесячного пособия, в частности рассмотреть возможность налоговых льгот работающим родителям или выплаты пособия в неполном размере.

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Теги
Персоны
Владимир Путин семьи социальные выплаты федеральный бюджет Михаил Мишустин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Депутаты предложили отсрочку для отцов четырех детей в возрасте до 18 лет
Политика
Путин потребовал запустить новую систему поддержки семей с детьми
Общество
Путин заявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter