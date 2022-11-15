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Московские аптеки вдвое завысили разрешенные цены на препарат от диабета

Препарат от сахарного диабета «Оземпик» продается в столичной рознице с минимум двукратным превышением предельной зарегистрированной цены, выяснил РБК. Росздравнадзор намерен провести проверку
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в 2-3 раза выше предельной зарегистрированной, следует из данных онлайн-справки Aptekamos.ru. При этом в аптеках, предлагаемых в приложении федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак», — в частности, в сетях «Столички», «Нео-Фарм» и «Аптека A.v.e» — «Оземпика» нет.

В «Аптеке A.v.e» РБК подтвердили, что «Оземпика» нет на складе. По информации на сайтах «Столичек» и «Нео-Фарм», препарата нет в наличии.

Novo Nordisk и крупнейшие российские дистрибуторы не предоставили РБК свои комментарии в связи с этой ситуацией. В «Честном знаке» РБК сообщили, что причины отказа в отпуске «Оземпика» нужно уточнять у аптечных сетей. В случае, если подтвердится информация о том, что их реализовали с нарушением, без вывода из оборота — информация будет передана в Росздравнадзор, который будет вправе на основе данной информации провести проверку, добавили в компании.

Сколько стоит «Оземпик» в московской рознице

«Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 год. Согласно госреестру лекарственных средств, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5,8 тыс. руб., таким образом, максимальная цена препарата в рознице не должна превышать 7,7 тыс. руб. с учетом НДС.

В «Еврофарм» и «ЛекарьФарм» РБК подтвердили наличие препарата по цене 16 тыс. руб., в «МедЗдраве» — по 23 тыс. руб. за упаковку 1,5 мл. В «Витаминках» не ответили на звонок.

Как ранее писал РБК, в «Витаминках» и «Еврофарме» продавались препараты, закупаемые исключительно по госпрограммам, в «ЛекарьФарме» — «Феназепам» по завышенной цене. В «Еврофарме» в конце сентября прошла проверка Росздравнадзора, согласно результатам которой (документ есть в распоряжении РБК) нарушений в поступлении и отпуске «Оземпика» зафиксировано не было.

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В Федеральной антимонопольной службе, которая согласовывает предельные цены на лекарства из перечня ЖНВЛП, запрос РБК относительно превышения цен на «Оземпик» переадресовали в Росздравнадзор. В этом ведомстве РБК сообщили, что завышение отпускной цены является нарушением, и будет проведена проверка.

Почему коммерческой рознице стал интересен препарат от диабета

Директор по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николай Беспалов считает, что одновременное завышение цены на «Оземпик» и его отсутствие в аптеках, указываемых в приложении «Честного знака», свидетельствует о наличии нелегальной схемы попадания препарата на рынок; не исключена как перекупка его в «белой» рознице по низкой цене, так и у пациентов, получивших его по льготным рецептам.

«Оземпик» мог попасть на черный рынок и иным путем, допускает гендиректор маркетинговой компании DSM Group Сергей Шуляк. Известно немало случаев, напоминает он, когда дорогостоящее лекарство выписывалось без ведома пациента, льготный рецепт отоваривался в аптеке, а сам препарат повторно поступал в розницу, как было с препаратом «Мабтера» от рака крови и «Копаксоном» от рассеянного склероза. Проблема в том, что участников такой схемы сложно привлечь к уголовной ответственности, аптеке грозит лишь административное наказание, говорит эксперт.

По данным аналитического агентства Headway Company, занимающегося мониторингом госзакупок в фармацевтическом секторе, объем бюджетного сегмента «Оземпика» за январь—октябрь этого года вырос до 594,2 млн руб. против 85,6 млн руб. за весь прошлый год. «Оземпик» занял первое место в рейтинге быстрорастущих брендов DSM Group по итогам трех кварталов этого года. Его розничные продажи выросли на 208,8% год к году, составив 1,9 млрд руб. Второе место в том же рейтинге (1,8 млрд руб., +176,5%) занял препарат «Саксенда» (лираглутид), который тоже производится Novo Nordisk. Этот препарат имеет схожий с семаглутидом механизм действия (аналог глюкагона), но используется для снижения веса. Опрошенные РБК эксперты и врачи-эндокринологи не исключают, что ажиотаж вокруг «Оземпика» возник из-за аналогичного с «Саксендой» механизма действия и снижения веса при применении, а также более низкой ценой (розничная цена «Саксенды» не регулируется).

Сергей Шуляк полагает, что приобретение «Оземпика» для применения off-label (то есть помимо основных показаний в российской инструкции) нельзя исключать, поскольку его использование для снижения веса было одобрено американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) по итогам соответствующих исследований. Завышенная цена, очевидно, сформирована с учетом высокой цены «Саксенды», заключает эксперт. В онлайн-агрегаторе «Мегаптека» (включает 25 тыс. аптек в 78 регионах) она начинается от 15,5 тыс. руб. за упаковку из трех шприц-ручек и 34,5 тыс. руб. — за упаковку из пяти. На момент публикации материала «Саксенду» можно было заказать в более чем 700 аптеках из числа входящих в агрегатор, «Оземпик» — всего в 10.

Популяризацию использования «Оземпика» для снижения веса подтверждает история поисковых запросов «Яндекса»: в апреле прошлого года «Оземпик для похудения» пользователи искали 640 раз, в мае этого года более 3 тыс. раз, в октябре — 2,4 тыс. раз. Аналогичную динамику показывают запросы, связанные с покупкой, отзывами и получением рецепта на этот препарат (в мае — 116,1 тыс. раз, в октябре — 63,9 тыс. раз совокупно). Глава Российской диабетической ассоциации врач-эндокринолог Михаил Богомолов полагает, что повышенный спрос на эти лекарства связан с желанием пациентов с лишним весом и ожирением получить быстрый эффект, не прилагая усилий. По его мнению, применять аналоги глюкагона при сахарном диабете второго типа бессмысленно. В Росздравнадзоре добавляют, что бесконтрольное использование таких лекарств может нанести непоправимый вред здоровью.

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Теги
Александр Осипов
фармацевтический рынок сахарный диабет Росздравнадзор
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