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СК возбудил дело против врача за вывод лекарств от рака на черный рынок
СК возбудил второе уголовное дело в отношении врача из-за появления лекарств от рака на черном рынке. Ранее по делам о ритуксимабе были осуждены гематолог и сотрудник фармкомпании Roche, СК проверяет еще 40 врачей
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении экс-заведующей клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

Как следует из постановления (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в правоохранительных органах Петербурга), дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 12 лет.

По данным следствия, врач в 2014–2015 годах получала выплаты от представителя фармкомпании Roche Владислава Александрова — не менее 520 тыс. руб. Взамен врач выписывала рецепты на ритуксимаб (Roche выпускает его под торговым наименованием «Мабтера»).

РБК направил запросы в ГУ СК России по Санкт-Петербургу и в НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА.

Что такое ритуксимаб

Противоопухолевый препарат из генно-инженерного материала. Препарат применяется для лечения онкологических заболеваний.

В рамках федеральной программы «12 нозологий», в которую включены наиболее затратные в лечении и редкие генетические и онкологические заболевания, Минздрав собирает заявки от регионов и закупает лекарства, в том числе ритуксимаб.

Стоимость одной пачки может доходить до 94,3 тыс. руб. в ценах производителя. До 2014 года ритуксимаб в Россию поставляла только Roche под брендом «Мабтера», потом его стала производить российская компания Biocad. В 2016 году на рынке появился препарат «Реддитукс», который производит компания «Р-Фарм».

Ритуксимаб требует хранения при температуре 2–8 градусов Цельсия, в противном случае он портится.

Ранее РБК сообщал, что по делу, связанному с появлением ритуксимаба на черном рынке, полиция Санкт-Петербурга проверяет более 40 врачей на предмет участия в схеме вывода лекарств, по делу о которой в мае 2019 года экс-сотрудник фармкомпании Александров был осужден на два года условно.

Суд установил, что Александров вместе с неназванным подельником незаконно получал рецепты у врачей из Санкт-Петербурга на ритуксимаб, получал его в аптеке для льготников, а потом «распоряжался по своему усмотрению». Из материалов дела следует, что подсудимый продавал этот препарат на черном рынке. С 15 марта 2012-го по 3 декабря 2015 года он получил ритуксимаб на сумму 63,68 млн руб. До 5 ноября 2014 года Александров был представителем фармацевтической компании ЗАО «Рош-Москва».

В «Рош» заявили РБК, что компания сотрудничает со следствием, осуждает и запрещает взяточничество и любые другие формы коррупции. Выплаты в адрес медиков осуществляются «Рош» «исключительно в рамках договорных отношений», подчеркнули в компании.

«Как недавно стало известно компании из сообщений СМИ, Александров в период своего трудоустройства в «Рош», действуя в собственных интересах, в рамках мошеннической схемы вступил в сговор с врачами для получения подложных рецептов на дорогостоящий лекарственный препарат, за что был привлечен к уголовной ответственности в 2019 году», — заявили в фармкомпании.

В середине октября «Фармвестник» сообщал, что врач-гематолог Ирина Зотова была осуждена Калининским районным судом Санкт-Петербурга на четыре года условно по статье о получении взятки (ч.3 ст. 290 УК). Зотова стала первым врачом — фигурантом дела о черном рынке лекарств.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: лекарства, фармацевтический рынок, врачи
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