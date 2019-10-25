СК возбудил дело против врача за вывод лекарств от рака на черный рынок

СК возбудил дело против врача за вывод лекарств от рака на черный рынок

СК возбудил второе уголовное дело в отношении врача из-за появления лекарств от рака на черном рынке. Ранее по делам о ритуксимабе были осуждены гематолог и сотрудник фармкомпании Roche, СК проверяет еще 40 врачей

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении экс-заведующей клинико-диагностическим отделением НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России.

Как следует из постановления (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в правоохранительных органах Петербурга), дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (п. «в», ч. 5 ст. 290 УК), максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до 12 лет.

По данным следствия, врач в 2014–2015 годах получала выплаты от представителя фармкомпании Roche Владислава Александрова — не менее 520 тыс. руб. Взамен врач выписывала рецепты на ритуксимаб (Roche выпускает его под торговым наименованием «Мабтера»).

РБК направил запросы в ГУ СК России по Санкт-Петербургу и в НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА.