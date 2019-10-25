СК возбудил дело против врача за вывод лекарств от рака на черный рынок

Противоопухолевый препарат из генно-инженерного материала. Препарат применяется для лечения онкологических заболеваний.
В рамках федеральной программы «12 нозологий», в которую включены наиболее затратные в лечении и редкие генетические и онкологические заболевания, Минздрав собирает заявки от регионов и закупает лекарства, в том числе ритуксимаб.
Стоимость одной пачки может доходить до 94,3 тыс. руб. в ценах производителя. До 2014 года ритуксимаб в Россию поставляла только Roche под брендом «Мабтера», потом его стала производить российская компания Biocad. В 2016 году на рынке появился препарат «Реддитукс», который производит компания «Р-Фарм».
Ритуксимаб требует хранения при температуре 2–8 градусов Цельсия, в противном случае он портится.
Ранее РБК сообщал, что по делу, связанному с появлением ритуксимаба на черном рынке, полиция Санкт-Петербурга проверяет более 40 врачей на предмет участия в схеме вывода лекарств, по делу о которой в мае 2019 года экс-сотрудник фармкомпании Александров был осужден на два года условно.
Суд установил, что Александров вместе с неназванным подельником незаконно получал рецепты у врачей из Санкт-Петербурга на ритуксимаб, получал его в аптеке для льготников, а потом «распоряжался по своему усмотрению». Из материалов дела следует, что подсудимый продавал этот препарат на черном рынке. С 15 марта 2012-го по 3 декабря 2015 года он получил ритуксимаб на сумму 63,68 млн руб. До 5 ноября 2014 года Александров был представителем фармацевтической компании ЗАО «Рош-Москва».
В «Рош» заявили РБК, что компания сотрудничает со следствием, осуждает и запрещает взяточничество и любые другие формы коррупции. Выплаты в адрес медиков осуществляются «Рош» «исключительно в рамках договорных отношений», подчеркнули в компании.
«Как недавно стало известно компании из сообщений СМИ, Александров в период своего трудоустройства в «Рош», действуя в собственных интересах, в рамках мошеннической схемы вступил в сговор с врачами для получения подложных рецептов на дорогостоящий лекарственный препарат, за что был привлечен к уголовной ответственности в 2019 году», — заявили в фармкомпании.
В середине октября «Фармвестник» сообщал, что врач-гематолог Ирина Зотова была осуждена Калининским районным судом Санкт-Петербурга на четыре года условно по статье о получении взятки (ч.3 ст. 290 УК). Зотова стала первым врачом — фигурантом дела о черном рынке лекарств.