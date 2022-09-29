Поставляемые по госконтрактам бесплатные лекарства оказались в аптеках

Закупаемые государством дорогостоящие препараты для лечения тяжелых болезней появились в рознице по цене в разы ниже зарегистрированной. Эксперты допускают, что препараты могли перепродать получившие их бесплатно пациенты

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Дорогостоящие лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, попали в коммерческую розницу, в которую они официально не поступают. Это следует из данных единой московской справочной лекарств AptekaMos.ru. Согласно этим данным, несколько столичных аптек предлагает такие препараты из перечня ЖНВЛП на 30–75% дешевле их предельной зарегистрированной цены.

Что такое перечень ЖНВЛП Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛП) содержит список лекарственных средств под международными непатентованными наименованиями и охватывает практически все виды медицинской помощи, предоставляемой гражданам России в рамках государственных гарантий. Перечень пересматривается не реже раза в год комиссией Минздрава, а в конце года утверждается правительством. Препараты из него имеют ограничения по розничной наценке. Ее регулирует Федеральная антимонопольная служба.

Прежде всего речь идет о зарегистрированном в России препарате «Оркамби» (непатентованное наименование — лумакафтор/ивакафтор) для таргетной, то есть нацеленной на устранение причины заболевания терапии муковисцидоза (наследственное аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся поражением желез внешней секреции, тяжелыми нарушениями функций органов дыхания). В трех столичных аптеках он предлагается по цене 340 тыс. руб. При этом зарегистрированная максимальная (без НДС) цена упаковки «Оркамби» составляет более 800 тыс. руб. за упаковку, следует из реестра предельных отпускных цен ЖНВЛП.

Провизор аптеки «Еврафарма» на улице Нижней по телефону подтвердила корреспонденту РБК, что лекарство можно заказать «со склада», а также факт продажи препарата «только что». Она не смогла уточнить ни язык маркировки упаковки (из этого можно понять, на рынок какой страны ориентирован препарат), ни происхождение препарата.

РБК направил запрос в компанию «Еврафарма».

Из данных СПАРК следует, что на момент написания материала компания была исключена из перечня ЕГРЮЛ из-за внесения недостоверных данных. Владельцем аптеки указана сейшельская Международная коммерческая компания лимитед.

Основной дистрибьютор «Оркамби» на отечественном рынке — российская «дочка» французской компании Sanofi. Там РБК сообщили, что это лекарство никак не могло попасть в коммерческую розницу, поскольку официально поставляется только по госконтрактам для нужд льготных пациентов.

Читайте на РБК Pro Pro Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Статьи Pro «Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде «Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде Статьи Pro Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции Инструкции Pro Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы Прогнозы Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи Pro В какие активы безопаснее вкладываться в кризис В какие активы безопаснее вкладываться в кризис Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции

Самым крупным госзаказчиком средств от редких заболеваний является Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», созданный в 2020 году. В него поступает часть налоговых сборов с россиян, чей ежегодный доход превышает 5 млн руб. Исходно фонд занимался обеспечением детей до 18 лет, однако сейчас рассматривается вопрос о расширении его полномочий. Фонд утверждает перечни лекарств к закупкам и контрактам.

Судя по дисконту, «Оркамби» явно попал в серую розницу, полагает гендиректор аналитической компании DSM Group Сергей Шуляк. «Особенно пугает цена: неизвестно, как препарат хранился, в каких условиях», — предупреждает он. Это не первый подобный случай, напоминает эксперт, и вариантов попадания препаратов из дорогих госпрограмм в розницу масса — от варианта, когда лекарство перекупается недобросовестными дельцами у получившего его бесплатно пациента, нуждающегося в деньгах, до наличия организованного криминального канала сбыта.

Скандал с препаратом «Мабтера» В 2019 году после нескольких лет следствия, инициированного скандалом с появлением в коммерческой рознице препарата «Мабтера» (ритуксимаб) производства швейцарской Roche, был осужден ряд причастных к реализации преступной схемы лиц. Она заключалась в следующем: препарат выписывался на здорового «пациента», тот получал его по рецепту, а затем препарат перепродавали мелким дистрибьюторам.

В фонде «Круг добра» РБК пояснили, что подобная схема исключена: «В рамках перечней нозологий и лекарственных препаратов мы получаем заявки региональных органов управления здравоохранением. Основа заявки — решение врачебной комиссии или федерального консилиума в отношении конкретного ребенка, включающее данные о необходимой дозировке и периоде обеспечения, лекарства поставляются в конкретные лечебные учреждения, к которым прикреплены пациенты».

РБК проанализировал перечень других закупаемых «Кругом добра» препаратов, на которые установлена предельная цена. Мониторинг московской аптечной сети показал, что в серую зону могли попасть по меньшей мере шесть препаратов, они предлагаются в пяти различных аптеках: упомянутый «Оркамби», препарат для лечения СМА (спинальной мышечной атрофии) «Эврисди», «Иларис» (входит также в госпрограмму 14 ВЗН — высокозатратных нозологий) от аутоиммунных заболеваний, «Спинраза» от СМА, «Канума» для лечения сложного генетического заболевания и «Апбрави», предназначенный для пациентов с легочной гипертензией.

«Эврисди» можно приобрести в аптеке «Панацея» за 300 тыс. руб. при рыночной цене чуть менее 900 тыс. В российском офисе производящей его швейцарской компании Roche РБК подтвердили, что поставляли лекарство только по госконтрактам и только через официального партнера-дистрибьютора — «Ирвин 2». «Мы осуществляем поставки препаратов национальным и региональным дистрибьюторам фармацевтических препаратов, с которыми у нас заключены договоры поставки. По состоянию на конец сентября 2022 года у компании Roche нет контрактов с аптеками и аптечными сетями на осуществление отгрузки лекарственного препарата рисдиплам («Эврисди»). С января 2022 года по настоящий момент отгрузки препарата «Эврисди» получал наш дистрибьютор ООО «Ирвин 2», — уточнили там.

В этой компании РБК подтвердили, что она поставляет «Эврисди» только по госконтрактам. «Мы очень обеспокоены возможным наличием фальсификата этого дорогостоящего препарата в аптеках», — отметил генеральный директор «Ирвин 2» Михаил Степанов.

В российском офисе Janssen, которая производит «Апбрави» от легочной гипертензии, все вопросы адресовали дистрибьюторам.

В «Еврафарме» также предлагается орфанный препарат «Канума» по цене 143 тыс. руб., тогда как конкурентов лекарство не продается дешевле 300 тыс. руб. за флакон.

В DSM Group уточнили, что ни один из этих препаратов не продавался в белом коммерческом сегменте за последние три месяца.

Владельцы предлагающих эти препараты аптек — «Олекс-Фарма», «Дар-Лек», «Витаминки» — не ответили на звонки РБК. Выписка «Панацеи» ЕГРЮЛ аннулирована, «Олекс-Фарм» и «Дар-Лек» не имеют профиля в СПАРК.

РБК направил запрос в Росздравнадзор. В Минздраве вопросы РБК переадресовали в Росздравнадзор.

«Такие схемы — прерогатива мелких аптечных сетей и даже отдельных точек, работающих в антисанитарных условиях и зачастую без лицензии», — комментирует ситуацию гендиректор аптечной сети «36,6» Александр Кузин. С ним согласен основатель аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов: «Крупным игрокам ни к чему такие репутационные риски».

Среди адресатов госпрограмм 14 ВЗН и «Круга добра» в том числе малоимущие люди, которые могут прибегать к перепродаже лекарств, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ фонда «Круг добра» Александр Колесниченко уверен, что если подобные предложения не рекламный трюк со стороны аптек, то это повод для обращения в правоохранительные органы.