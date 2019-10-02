Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»

Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

«Никогда нельзя подумать, что это отрава. Он очень похож на пищевой продукт: оранжевый цвет, понятно, что это может быть либо апельсиновый сок, либо мандариновый», — сказал Алибасов. Он добавил, что средство стояло на подоконнике, так как музыкальная группа «На-На» собиралась чистить трубы. По словам Алибасова, красочный дизайн бутылки ввел его в заблуждение, и он выпил жидкость, не прочитав информацию на этикетке. Помимо этого, на упаковке изображены пузырьки, у и нее в отличие от других чистящих средств отсутствует пульверизатор, отметил продюсер.

Представитель производителя «Крота» «АМС Медиа» отметил, что не видит недостатков в красочной упаковке товара.

Адвокат Алибасова Андрей Комиссаров попросил суд удовлетворить прошение о назначении судебно-медицинской экспертизы и компенсации морального вреда, а также проведенного лечения продюсера и будущего восстановления в австрийской клинике. Кроме того, представитель защиты продюсера настаивал на том, что как минимум 15 человек погибли в результате применения не по назначению средства «Крот», поскольку их также дезинформировала красочная расцветка бутылки.

Представители Роспотребнадзора не явились на судебное заседание. Их присутствие было необходимо для устранения противоречия. В частности, ранее в СМИ надзорная служба обещала провести проверку. В то же время на адвокатский запрос в ведомстве ответили, что никакой проверки не производилось.