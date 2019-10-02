Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 65,44 (+0,37) Quote, 12:26
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 71,47 (+0,62) Quote, 12:26
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота» Общество, 23:30 Россиянин Шубенков завоевал серебро на чемпионате мира по легкой атлетике Спорт, 23:22 ФБР запустило в Facebook рекламу на русском для «вербовки шпионов» Политика, 23:14 Представитель Яценюка опровергла данные о его назначении вице-премьером Политика, 23:08 Во Владимире при входе в школу задержали ученика с топором Общество, 23:02 На участке МКАД из-за аварии перекрыли три полосы Общество, 22:57 Трамп назвал «умной» идею наладить отношения с Россией Политика, 22:54 Скворцова ответила на слова Путина о «фокусах» с доплатами медработникам Общество, 22:47 «Зенит» играет с «Бенфикой» в Лиге чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 Посол США заявил об отмене «больших планов» по встречам Путина и Трампа Политика, 21:53 В МИДе назвали нового посла США «хорошо известным» человеком Политика, 21:40 Трамп упал в списке Forbes на 16 позиций Бизнес, 21:38 СК раскрыл личность четвертой обвиняемой по делу замглавы «Аэрофлота» Общество, 21:36 «Библио-Глобус» расторг сделку по продаже своего бизнеса Thomas Cook Бизнес, 21:33
Общество ,  
0 
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»

Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.

«Никогда нельзя подумать, что это отрава. Он очень похож на пищевой продукт: оранжевый цвет, понятно, что это может быть либо апельсиновый сок, либо мандариновый», — сказал Алибасов. Он добавил, что средство стояло на подоконнике, так как музыкальная группа «На-На» собиралась чистить трубы. По словам Алибасова, красочный дизайн бутылки ввел его в заблуждение, и он выпил жидкость, не прочитав информацию на этикетке. Помимо этого, на упаковке изображены пузырьки, у и нее в отличие от других чистящих средств отсутствует пульверизатор, отметил продюсер.

Представитель производителя «Крота» «АМС Медиа» отметил, что не видит недостатков в красочной упаковке товара.

Адвокат Алибасова Андрей Комиссаров попросил суд удовлетворить прошение о назначении судебно-медицинской экспертизы и компенсации морального вреда, а также проведенного лечения продюсера и будущего восстановления в австрийской клинике. Кроме того, представитель защиты продюсера настаивал на том, что как минимум 15 человек погибли в результате применения не по назначению средства «Крот», поскольку их также дезинформировала красочная расцветка бутылки.

Представители Роспотребнадзора не явились на судебное заседание. Их присутствие было необходимо для устранения противоречия. В частности, ранее в СМИ надзорная служба обещала провести проверку. В то же время на адвокатский запрос в ведомстве ответили, что никакой проверки не производилось.

В торговой сети «Ашан» отметили, что заявленная Алибасовым компенсация морального вреда суммой 85 млн руб. несоразмерна с полученным вредом и уже понесенными убытками продюсера в 35 тыс. 890 руб. Представитель сети отметил, что также нет доказательств, что средство было куплено в «Ашане». «Мы с вами видим, что иск был подан летом, а ответ с размером стоимости лечения будущего [в одной из европейских клиник] получен 23 сентября», — подчеркнул представитель торговой сети.

Пресненский районный суд принял решение отложить слушания на 8 октября для ознакомления с материалами дела.

Бари Алибасов попал в больницу 4 июня, перепутав жидкость в стакане с жидкостью «Крот», оставленной в его квартире в Мерзляковском переулке. Продюсер получил ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. После отравления врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон, продюсер пришел в себя спустя пять дней. Медики сообщали, что у него сохраняется риск внутреннего кровотечения. Алибасова выписали 17 июня. Его представитель опроверг информацию об инсценировке отравления, предоставив результаты медицинского заключения.

Теги: новости РБК, продюсер, отравление
Материалы по теме
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter