У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн

Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Европу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении него собственное расследование

Борис Мазо (справа) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Австрийский след Минкультуры

Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо. Эти активы оценены в €14 млн. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования дела реставраторов.

Информация о счетах Мазо в Австрии была передана в Росфинмониторинг — главную структуру российской финразведки — еще в марте 2016 года, и она использовалась при расследовании дела реставраторов. «В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК.

Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо.

Во время совместного с ФСБ финансового расследования Росфинмониторинг направил запрос властям Испании. «На запрос получен ответ, в котором указано о наличии у фигуранта в собственности недвижимого имущества в указанном государстве стоимостью €4,3 млн», — говорится в материалах Росфинмониторинга (есть у РБК).