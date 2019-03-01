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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
Органы финансовой разведки Австрии и Испании передали России информацию об активах уехавшего в Европу фигуранта дела реставраторов Бориса Мазо — они оценены в €14 млн. Вена проводила в отношении него собственное расследование
Борис Мазо (справа) (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Австрийский след Минкультуры

Спецслужбы России получили от финансовых разведок Австрии и Испании данные о счетах и недвижимости, которые принадлежат бывшему главе департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борису Мазо. Эти активы оценены в €14 млн. Об этом РБК сообщил источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования дела реставраторов.

Информация о счетах Мазо в Австрии была передана в Росфинмониторинг — главную структуру российской финразведки — еще в марте 2016 года, и она использовалась при расследовании дела реставраторов. «В сообщении указывалось, что правоохранительными органами Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК.

Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо.

Во время совместного с ФСБ финансового расследования Росфинмониторинг направил запрос властям Испании. «На запрос получен ответ, в котором указано о наличии у фигуранта в собственности недвижимого имущества в указанном государстве стоимостью €4,3 млн», — говорится в материалах Росфинмониторинга (есть у РБК).

Дело реставраторов

Дело реставраторов было возбуждено в марте 2016 года — вскоре после ареста по делу о контрабанде алкоголя петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Последний считался одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, тесно связанным с силовыми структурами. Его компания много раз получала крупные господряды по линии Минкультуры и ФСО.

В принадлежащий Михальченко холдинг «Форум» входила и компания «БалтСтрой», которая была подрядчиком на реставрации фигурировавших в деле объектов. Позднее следователи возбудили другие уголовные дела, касавшиеся строительного бизнеса Михальченко, в том числе о хищениях на строительстве в резиденции президента в «Ново-Огарево», о мошенничестве при реставрации Изборской крепости, Соловецкого монастыря и других культурных объектов.

«Был романтической личностью, но не устоял»

Мазо в 2017 году был осужден по делу реставраторов: ему в числе прочих чиновников и коммерсантов вменяли хищение 164 млн руб., выделенных на восстановление архитектурных памятников, среди которых были Новодевичий и Иоанно-Предтеченский монастыри в Москве. Вместе с сообщниками (в том числе бывшим заместителем министра культуры Григорием Пирумовым) Мазо признал вину, получил 1,5 года колонии и был освобожден в зале суда, поскольку к моменту приговора уже отбыл этот срок под арестом.

Спустя полгода после освобождения Мазо стал обвиняемым по новому делу — о хищении 450 млн руб. на строительстве нового фондохранилища для Эрмитажа. К этому времени Мазо уже уехал из России, он объявлен в международный розыск и арестован заочно. Его адвокаты утверждали, что бывший чиновник находится за границей на лечении.

Фабула этого дела такова. На строительство третьей очереди фондохранилища Эрмитажа было выделено 3,7 млрд руб., следовало из данных портала госзакупок. Подряд получила компания «Мехстройтранс», которой перечислили из бюджета аванс 1 млрд руб., однако она сорвала работы по срокам и задолжала субподрядчикам. В итоге «Мехстройтранс» был включен в реестр недобросовестных поставщиков, а Эрмитаж взыскал с него неустойку в размере 18,3 млн руб.

В свою очередь, «Мехстройтранс» в связи с контрактом на строительство фондохранилища пытался отсудить у Эрмитажа задолженность за работы в 20,4 млн руб. и неустойку в 800 тыс. руб., следует из документов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти. В ноябре 2017 года суд вернул компании иск, поскольку она не представила доказательств, что работы, за которые ей якобы задолжал музей, действительно были выполнены.

Во время судебного процесса по делу реставраторов Мазо напомнил, что «был вполне обеспеченным человеком еще до того, как стал чиновником». Он признался, что хотел «побыть во власти», получить госнаграды и «сделать что-то действительно важное для страны». В министерстве Мазо удалось, по его словам, оптимизировать расходы на строительство и реставрацию, сэкономив бюджету миллиарды рублей, а также внедрить систему учета объектов культурного наследия. «Я же всегда был романтической личностью; будучи комсомольцем, свято верил в идеалы коммунизма», — говорил Мазо, однако, получив «описанные в обвинении предложения», он «не устоял».

В августе 2018 года стало известно, что Басманный суд арестовал имущество Мазо в России: квартиру, земельный участок и дом в Подмосковье.

Авторы: Максим Солопов, Маргарита Алехина
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Минкультуры, Государственный Эрмитаж, Дело реставраторов
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