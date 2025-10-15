 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
0

Россияне назвали недопустимую разницу в возрасте в отношениях

ВЦИОМ: две трети россиян допускают разницу в возрасте партнеров не более 10 лет
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Больше половины россиян считает допустимой разницу в возрасте между партнерами в отношениях не более десяти лет, показал опрос ВЦИОМ. Отношения, в которых женщина значительно старше мужчины, неприемлемыми считает треть россиян
Фото: Tartalja / Shutterstock
Фото: Tartalja / Shutterstock

Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет, показал опрос аналитического центра ВЦИОМ, с которым ознакомился РБК. В телефонном опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Треть опрошенных заявили, что максимально допустимая разница в возрасте между мужчиной и женщиной — до пяти лет. Еще треть опрошенных (33%) назвали максимально допустимой разницу до десяти лет. Мнения о том, что возраст не имеет значения, придерживаются пятая часть опрошенных (20%). Разницу в возрасте в 15 лет назвали допустимой 7% опрошенных, а еще больший разрыв одобрили 3%.

Специалисты ВЦИОМ отметили, что разница между партнерами в 15–20 лет большинством россиян воспринимаются, скорее, как проблема, чем норма. Меньше всего одобряющих такой разрыв среди старшего поколения.

Россияне скорее примут ситуацию, когда в паре мужчина старше женщины на 15–20 лет: приемлемой такую ситуацию назвали 78% (нормальной ситуацию назвали 23%, а допустимой, хотя и нежелательной — 55%), неприемлемой — 16%.

Но если женщина старше мужчины на 15–20 лет, то процент одобрения таких отношений ниже: нормальной такую ситуацию назвали 13% опрошенных, нежелательной, но допустимой 46%, а неприемлемой 33%.

По словам социологов АЦ ВЦИОМ, женщины чаще устанавливают возрастные рамки. Они считают приемлемой разницу между партнерами в десять лет и считают проблемой большую разницу в возрасте. На вопрос о том, является ли разница в возрасте 15–20 лет и более проблемой, больше половины женщин (51%) ответили утвердительно.

Мужчины менее внимательны к возрасту, считая допустимой для отношений разницу в возрасте десять лет и более. Меньше половины опрошенных мужчин (45%) видят разницу в возрасте в 15–20 лет как проблемную, еще 43% опрошенных мужчин заявили, что такая разница в возрасте скорее не проблема.

Социологи ВЦИОМ отмечают, что для мужчин молодая партнерша — «символ статуса, власти, тогда как для женщины в любой ситуации это репутационный риск: общество скорее обвинит ее или в расчете, или в несерьезности».

Эксперты центра также отметили, что на отношение к большой разнице в возрасте в паре заметно влияют гендерные ролевые модели российского общества. Например, женщины чаще допускают союз с более старшим партнером. При этом большая часть опрошенных женщин (82%) отметили, что практически исключает отношения с мужчиной младше себя.

Мужчины, напротив, более открыты к партнерству с женщиной младше себя. Такой вариант допустили 35% опрошенных мужчин, 60% респондентов исключили такой вариант. Социологи считают, что такие результаты опроса подтверждают культурный стереотип о том, что ситуация, в которой мужчина старше, а женщина моложе, считается нормой. При этом молодое поколение считает для себя неприемлемым вариант вступить в отношения с партнером, если есть разница в возрасте в любую сторону.

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя для РБК результаты опроса, заявил, что «российское общество интенсивно меняется, и это в полной мере касается отношений между полами». По его оценке, «фактически умер» такой важный ранее статус, как «глава семьи», практически исчезла разница между гражданским и официальным браком, по большому счету, больше нет негативного отношения к разводам и «серийным» бракам. «Но некоторые элементы традиционной модели еще сохраняются. Среди них — спокойное отношение к союзу, где мужчина старше женщины. И наоборот, критическое отношение к союзу, где женщина старше мужчины», — сказал Федоров. Вероятно, если существующие тренды сохранятся, это тоже изменится, допустил глава АЦ ВЦИОМ. В этом случае через какое-то время россияне будут более спокойно, чем сейчас, воспринимать союзы наподобие того, в котором состоят президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит (она старше мужа на 24 года).

Самое толерантное к значительной разнице в возрасте между партнерами поколение — миллениалы (родившиеся в период с 1980 по 2000 год). На вопрос о том, как они относятся к ситуации, когда в паре мужчина старше женщины на 15–20 лет и более, больше половины представителей поколения миллениалов назвали такую ситуацию нежелательной, но допустимой. Еще 27% респондентов назвали такую ситуацию нормальной, и только 13% опрошенных назвали ее неприемлемой.

Более нетерпимыми к разнице в возрасте между партнерами оказались представители поколения цифры (родившиеся после 2001 года). По мнению социологов из ВЦИОМ, они выросли в более консервативной по сравнению с миллениалами культурной среде.  42% опрошенных из этого поколения считают, допустимой разницей в возрасте для отношений и вступления в брак — пять лет. Почти треть (28%) респондентов этого поколения считает максимально допустимой разницей в возрасте между партнерами десять лет.

«Данные опроса совпадают с тем, что я вижу на практике», — сказала РБК психолог Екатерина Музыка. «Большая часть россиян хорошо относится к бракам с ровесниками или с партнером с разницей в возрасте до 5-7 лет. В таких браках в целом партнеры могут находиться в рамках одного поколения на сходных жизненных этапах и решать похожие жизненные задачи», — объяснила Музыка. «Если женщина младше, то такие браки воспринимаются как более нормальные, чем когда женщина старше мужчины на 20 лет», — сказала психолог. По ее мнению, это объясняется и гендерными стереотипами и возможностью появления детей внутри такого брака.

