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Подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы задержали

Правоохранительные органы задержали 50-летнего москвича по подозрению в причастности к подрыву машины на юго-западе Москвы. В результате взрыва пострадали три человека, среди них — совладелец бара «Гадкий койот» и ребенок

Подозреваемого в подрыве машины на юго-западе Москвы задержали
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Задержан подозреваемый в покушении на убийство двух или более лиц на юго-западе Москвы, сообщила столичная прокуратура.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила , что по месту проживания задержали москвича 1973 года рождения.

«Задержанный в ближайшее время будет передан следователям», — написала она в телеграм-канале.

Столичное управление Следственного комитета сообщило, что на причастность к делу проверяется 50-летний житель Москвы.

Пострадавший при взрыве машины на юго-западе Москвы попал в реанимацию
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Речь идет о взрыве самодельного взрывного устройства во дворе на улице Профсоюзной. Пострадали три человека, из них один — шестилетний ребенок. Мужчина и ребенок вышли из подъезда, увидели на капоте своей машины подозрительный предмет и решили убрать его. В этот момент произошел взрыв.

Пострадавшим оказался бизнесмен Виктор Мишачев. Его доставили в реанимацию. Бизнесмену принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говяdина». Основная версия взрыва — его бизнес, сообщили в СК. Однако следователи не исключают и других версий, например, личной неприязни. Телеграм-канал Mash писал, что Мишачев конфликтовал с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат, на ближайшие дни было запланировано собрание.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
задержание подрыв автомобиля Москва Ирина Волк МВД прокуратура Следственный комитет
Материалы по теме
Кадры с места взрыва внедорожника в Москве
Общество
Пострадавший при взрыве машины на юго-западе Москвы попал в реанимацию
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Видео, снятое в момент взрыва автомобиля в Москве
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