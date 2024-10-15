При подрыве машины в Москве пострадал совладелец «Гадкого койота»

После взрыва СВУ на капоте автомобиля на юго-западе Москвы пострадали двое мужчин и ребенок. По данным СМИ, один из них — 44-летний ресторатор, совладелец сети баров «Гадкий койот» Виктор Мишачев. СК возбудил уголовное дело

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Одним из пострадавших в результате подрыва машины на Профсоюзной улице в Москве оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев, совладелец сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА», пишут ТАСС, Mash и «112» со ссылкой на источники.

«Пострадавшим оказался гендиректор и соучредитель компании «Шейкер Групп» Виктор Мишачев. В настоящее время он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-каналов, именно Мишачеву принадлежит автомобиль TANK, на котором сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). По одной из версий, подрыв связан с его профессиональной деятельностью, пишет «112».

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По данным «РБК Компании», ООО «Шейкер Групп» было зарегистрировано в Москве в 2018 году. Единственный руководитель компании — Виктор Мишачев. Выручка ООО за 2023 года составила 17,3 млн руб. при чистой прибыли в 3,6 млн. Как следует из данных HH.ru, среди проектов ООО «Шейкер Групп» — сеть баров «Гадкий койот» и ресторан «ГОВЯDИНА». На сайте «Гадкого койота» указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY, согласно которым им управляет ООО «Бар тайм МСК» с гендиректором Сергеем Поляковым. Среди учредителей ООО значится и Мишачев. Выручка компании за прошлый год со ставила 153 млн руб., чистая прибыль — 6,7 млн.

Всего в результате подрыва автомобиля в Москве пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. Как писал Mash, около восьми утра Мишачев с ребенком вышел из квартиры и заметил подозрительный предмет на своем авто. Водитель хотел убрать его, и в этот момент прогремел взрыв. По данным телеграм-канала, шестилетнему мальчику рассекло лицо, водителю оторвало руку, у второго мужчины осколочное ранение бедра.

Также Mash пишет, что взрыв может быть связан с конфликтами Мишачева с сотрудниками его заведений из-за невыплат зарплат. По информации телеграм-канала, в одном из ресторанов он и его соучредители сильно задолжали персоналу. В ближайшие дни было запланировано собрание, чтобы обсудить вопрос.

СК подтвердил «инцидент на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль». Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видны следы от взрыва СВУ на капоте внедорожника. Возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).