 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

При подрыве машины в Москве пострадал совладелец «Гадкого койота»

После взрыва СВУ на капоте автомобиля на юго-западе Москвы пострадали двое мужчин и ребенок. По данным СМИ, один из них — 44-летний ресторатор, совладелец сети баров «Гадкий койот» Виктор Мишачев. СК возбудил уголовное дело
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Одним из пострадавших в результате подрыва машины на Профсоюзной улице в Москве оказался 44-летний предприниматель Виктор Мишачев, совладелец сети баров «Гадкий койот» и ресторана «ГОВЯDИНА», пишут ТАСС, Mash и «112» со ссылкой на источники.

«Пострадавшим оказался гендиректор и соучредитель компании «Шейкер Групп» Виктор Мишачев. В настоящее время он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-каналов, именно Мишачеву принадлежит автомобиль TANK, на котором сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). По одной из версий, подрыв связан с его профессиональной деятельностью, пишет «112».

При подрыве машины в Москве пострадал совладелец «Гадкого койота»
Video

По данным «РБК Компании», ООО «Шейкер Групп» было зарегистрировано в Москве в 2018 году. Единственный руководитель компании — Виктор Мишачев. Выручка ООО за 2023 года составила 17,3 млн руб. при чистой прибыли в 3,6 млн.

Как следует из данных HH.ru, среди проектов ООО «Шейкер Групп» — сеть баров «Гадкий койот» и ресторан «ГОВЯDИНА».

На сайте «Гадкого койота» указаны реквизиты интернет-магазина COYOTEUGLY, согласно которым им управляет ООО «Бар тайм МСК» с гендиректором Сергеем Поляковым. Среди учредителей ООО значится и Мишачев. Выручка компании за прошлый год со ставила 153 млн руб., чистая прибыль — 6,7 млн.

Три человека пострадали во время подрыва автомобиля в Москве
Общество

Всего в результате подрыва автомобиля в Москве пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. Как писал Mash, около восьми утра Мишачев с ребенком вышел из квартиры и заметил подозрительный предмет на своем авто. Водитель хотел убрать его, и в этот момент прогремел взрыв. По данным телеграм-канала, шестилетнему мальчику рассекло лицо, водителю оторвало руку, у второго мужчины осколочное ранение бедра.

Также Mash пишет, что взрыв может быть связан с конфликтами Мишачева с сотрудниками его заведений из-за невыплат зарплат. По информации телеграм-канала, в одном из ресторанов он и его соучредители сильно задолжали персоналу. В ближайшие дни было запланировано собрание, чтобы обсудить вопрос.

СК подтвердил «инцидент на юго-западе Москвы, в результате которого поврежден автомобиль». Также ведомство опубликовало фотографии с места происшествия, на которых видны следы от взрыва СВУ на капоте внедорожника. Возбуждено дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК).

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Компании
Илья Пламенев Илья Пламенев
взрыв автомобиля самодельное взрывное устройство рестораны бары Москва
ООО "ШЕЙКЕР ГРУПП" ООО "БАР ТАЙМ МСК"
Материалы по теме
Кадры с места взрыва внедорожника в Москве
Общество
В ЛНР подросток получил ранение глаза при взрыве заминированной уточки
Политика
Три человека пострадали во время подрыва автомобиля в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
Российские застройщики резко снизили вывод жилья в продажуНедвижимость, 11:30
Алаудинов назвал фейком обвинения в расстреле пленных бойцов ВСУПолитика, 11:29
В ВШЭ сообщили о российском феномене «бедных в кавычках»Экономика, 11:28
Kan узнала, что Израиль согласовал время и способ ответной атаки по ИрануПолитика, 11:23
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:20
Бесконечная полка: как ретейлер запустил собственный маркетплейсТренды, 11:09
Курс биткоина обновил максимум с сентября, приблизившись к $66,5 тыс.Крипто, 11:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стоимость аренды жилья в мегаполисах России снизилась после резкого ростаНедвижимость, 11:01
Среди учредителей АО — государство. Как компании продать недвижимостьPro, 11:00
Почему растет спрос на low-code и no-code решения и как они меняют рынокРБК Компании, 11:00
СК назвал основную версию подрыва машины бизнесмена в МосквеОбщество, 10:59
При подрыве машины в Москве пострадал совладелец «Гадкого койота»Общество, 10:51
Спасавший жителей Курской области волонтер врезался в «зубы дракона»Общество, 10:46
В России подорожали товары для ремонта и строительстваФинансы, 10:42