 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК назвал основную версию подрыва машины бизнесмена в Москве

СК: подрыв машины предпринимателя в Москве может быть связан с его бизнесом
Совладелец нескольких заведений в Москве пострадал при взрыве самодельной бомбы, оставленной на его машине. Следствие связало происшествие с его бизнес-активами. Mash пишет о недовольных зарплатами подчиненных
Фото: ГСУ СК России по г. Москве
Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Приоритетной версией о мотиве подрыва автомобиля предпринимателя Виктора Мишачева является его бизнес, есть и другие версии, сообщает в телеграм-канале московское управление СК.

Помимо предпринимательства мотивом может быть личная неприязнь, рассказал источник ТАСС в правоохранительных ведомствах. Мишачев конфликтовал с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат, на ближайшие дни было запланировано собрание, следователи изучают версию о мести персонала, утверждает телеграм-канал Mash.

При подрыве машины в Москве пострадал совладелец «Гадкого койота»
Общество
Фото:ГСУ СК России по г. Москве

Взрыв прогремел этим утром на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Самодельное взрывное устройство сработало на автомобиле Мишачева марки Tank. Бизнесмену принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говяdина».

СК назвал основную версию подрыва машины бизнесмена в Москве
Video

Baza пишет, что лежащий на машине предмет заметил сосед Мишачева и рассказал ему, бизнесмен спустился, чтобы убрать его. Когда он приподнял расстеленную на машине пеленку, раздался взрыв. По сведениям телеграм-канала, мужчине частично оторвало руку, у него также открытый перелом. Пострадали также его сосед, который садился в машину, и ребенок бизнесмена — у него рассечена голова.

Мишачев сам поднялся в квартиру и вызвал скорую помощь, его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ребенка — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, выяснил Shot. По сведениям канала, подозреваемого пока нет, следователи планируют допросить партнеров, конкурентов и подчиненных бизнесмена, недовольных зарплатами.

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Москва взрыв автомобиля покушение на убийство
Материалы по теме
Кадры с места взрыва внедорожника в Москве
Общество
Байден предупредил Иран, что сочтет покушение на Трампа актом войны
Политика
В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
Российские застройщики резко снизили вывод жилья в продажуНедвижимость, 11:30
Алаудинов назвал фейком обвинения в расстреле пленных бойцов ВСУПолитика, 11:29
В ВШЭ сообщили о российском феномене «бедных в кавычках»Экономика, 11:28
Kan узнала, что Израиль согласовал время и способ ответной атаки по ИрануПолитика, 11:23
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:20
Бесконечная полка: как ретейлер запустил собственный маркетплейсТренды, 11:09
Курс биткоина обновил максимум с сентября, приблизившись к $66,5 тыс.Крипто, 11:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стоимость аренды жилья в мегаполисах России снизилась после резкого ростаНедвижимость, 11:01
Среди учредителей АО — государство. Как компании продать недвижимостьPro, 11:00
Почему растет спрос на low-code и no-code решения и как они меняют рынокРБК Компании, 11:00
СК назвал основную версию подрыва машины бизнесмена в МосквеОбщество, 10:59
При подрыве машины в Москве пострадал совладелец «Гадкого койота»Общество, 10:51
Спасавший жителей Курской области волонтер врезался в «зубы дракона»Общество, 10:46
В России подорожали товары для ремонта и строительстваФинансы, 10:42