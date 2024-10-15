СК назвал основную версию подрыва машины бизнесмена в Москве

СК: подрыв машины предпринимателя в Москве может быть связан с его бизнесом

Совладелец нескольких заведений в Москве пострадал при взрыве самодельной бомбы, оставленной на его машине. Следствие связало происшествие с его бизнес-активами. Mash пишет о недовольных зарплатами подчиненных

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Приоритетной версией о мотиве подрыва автомобиля предпринимателя Виктора Мишачева является его бизнес, есть и другие версии, сообщает в телеграм-канале московское управление СК.

Помимо предпринимательства мотивом может быть личная неприязнь, рассказал источник ТАСС в правоохранительных ведомствах. Мишачев конфликтовал с сотрудниками одного из своих ресторанов в связи с невыплатой зарплат, на ближайшие дни было запланировано собрание, следователи изучают версию о мести персонала, утверждает телеграм-канал Mash.

Взрыв прогремел этим утром на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Самодельное взрывное устройство сработало на автомобиле Мишачева марки Tank. Бизнесмену принадлежат доли в сети баров «Гадкий Койот» и ресторане «Говяdина».

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Baza пишет, что лежащий на машине предмет заметил сосед Мишачева и рассказал ему, бизнесмен спустился, чтобы убрать его. Когда он приподнял расстеленную на машине пеленку, раздался взрыв. По сведениям телеграм-канала, мужчине частично оторвало руку, у него также открытый перелом. Пострадали также его сосед, который садился в машину, и ребенок бизнесмена — у него рассечена голова.

Мишачев сам поднялся в квартиру и вызвал скорую помощь, его доставили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, ребенка — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, выяснил Shot. По сведениям канала, подозреваемого пока нет, следователи планируют допросить партнеров, конкурентов и подчиненных бизнесмена, недовольных зарплатами.