Пострадавший при взрыве машины на юго-западе Москвы попал в реанимацию
Один из пострадавших в результате взрыва машины на юго-западе Москвы находится в реанимации, сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
«Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь, мужчина находится в реанимации», — говорится в публикации. Когда врачи разрешат, следователи приступят к допросу мужчины и другим следственным действиям, добавили в ведомстве.
ТАСС пишет, что речь идет о предпринимателе Викторе Мишачеве, на автомобиле которого сработало взрывное устройство. Всего в результате взрыва пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка.
Взрыв прогремел утром 15 октября на Профсоюзной улице на юго-западе Москвы. Приоритетной версией о мотиве подрыва автомобиля следователи считают бизнес Мишачева, которому принадлежат доли в сети баров «Гадкий койот» и ресторане «Говяdина».
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