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Василия Ливанова выписали из НИИ Склифосовского

Ливанов лечился в неврологии «Склифа» с конца сентября, он был в реанимации. Сыгравшему Шерлока Холмса актеру в июле исполнилось 89 лет
Василий Ливанов
Василий Ливанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Актера Василия Ливанова, проходившего лечение в неврологическом отделении НИИ им. М. В. Склифосовского, выписали, сообщили РБК в медучреждении.

Ливанов, по данным телеграм-каналов Mash и Shot, находился в больнице с 29 сентября. В НИИ сообщили РБК 3 октября, что артист находился в тяжелом состоянии. 5 октября в медучреждении заявили, что актер в реанимации. Его жена Елена Ливанова 11 октября говорила РБК, что ее супруг находится в сознании и его состояние стабильное.

Семья Ливанова опровергала, что он был госпитализирован с инсультом.

В больнице сообщили о тяжелом состоянии Василия Ливанова
Общество
Василий Ливанов

Ливанову 89 лет. Он известен по роли сыщика Шерлока Холмса в советской серии фильмов по детективному циклу Артура Конан Дойля, снятой в 1979–1986 годах. Также играл Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья», доктора Стравинского в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» и др.

Артист работал и в области мультипликации. Его голосом говорят Карлсон в мультфильмах «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», крокодил Гена в «Чебурашке» и «Шапокляк» и др. Он написал сценарий к «Бременским музыкантам» и еще нескольким мультфильмам. Также является автором рассказов, повестей, сказок, книг воспоминаний.

Ливанов — народный артист РСФСР (1988) и кавалер ордена Британской империи (2006).

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Василий Ливанов НИИ им. Н.В. Склифосовского
Василий Ливанов фото

Василий Ливанов

актер, режиссер, писатель
19 июля 1935 года
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