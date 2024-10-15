Василия Ливанова выписали из НИИ Склифосовского
Актера Василия Ливанова, проходившего лечение в неврологическом отделении НИИ им. М. В. Склифосовского, выписали, сообщили РБК в медучреждении.
Ливанов, по данным телеграм-каналов Mash и Shot, находился в больнице с 29 сентября. В НИИ сообщили РБК 3 октября, что артист находился в тяжелом состоянии. 5 октября в медучреждении заявили, что актер в реанимации. Его жена Елена Ливанова 11 октября говорила РБК, что ее супруг находится в сознании и его состояние стабильное.
Семья Ливанова опровергала, что он был госпитализирован с инсультом.
Ливанову 89 лет. Он известен по роли сыщика Шерлока Холмса в советской серии фильмов по детективному циклу Артура Конан Дойля, снятой в 1979–1986 годах. Также играл Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья», доктора Стравинского в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» и др.
Артист работал и в области мультипликации. Его голосом говорят Карлсон в мультфильмах «Малыш и Карлсон» и «Карлсон вернулся», крокодил Гена в «Чебурашке» и «Шапокляк» и др. Он написал сценарий к «Бременским музыкантам» и еще нескольким мультфильмам. Также является автором рассказов, повестей, сказок, книг воспоминаний.
Ливанов — народный артист РСФСР (1988) и кавалер ордена Британской империи (2006).
NASA запустило космический аппарат к спутнику Юпитера для поиска жизни
Россияне рассказали, какую зарплату хотят на новом месте работы
Голкипер «Зенита» заявил, что ему для жизни достаточно ₽30 тыс. в месяц
АКРА спрогнозировала снижение цен на жилье в России
Генпрокуратура потребовала взыскать с Shell более €1 млрд
NVIDIA обогнала Microsoft и стала второй по капитализации в мире
Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу
На Россию пришлось около трети трафика на криптобиржах
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов