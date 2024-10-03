В больнице сообщили о тяжелом состоянии Василия Ливанова
Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова «пока тяжелое». Об этом РБК сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ему усилили терапию и подключили к ИВЛ. Актера госпитализировали в начале октября, сообщал канал.
При этом семья артиста опровергала его госпитализацию с инсультом. «В субботу, воскресенье он был дома», — говорила РБК его невестка Екатерина Ливанова. Она рассказывала, что родственники «спокойно его дома одного оставляли». При этом у Ливанова было повышенное давление.
По данным Baza, Mash и Shot, актеру стало плохо 29 сентября, его отвезли в НИИ им. Н.В. Склифосовского, где провели обследование.
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