В больнице сообщили о тяжелом состоянии Василия Ливанова

Василий Ливанов (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова «пока тяжелое». Об этом РБК сообщили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что ему усилили терапию и подключили к ИВЛ. Актера госпитализировали в начале октября, сообщал канал.

При этом семья артиста опровергала его госпитализацию с инсультом. «В субботу, воскресенье он был дома», — говорила РБК его невестка Екатерина Ливанова. Она рассказывала, что родственники «спокойно его дома одного оставляли». При этом у Ливанова было повышенное давление.

По данным Baza, Mash и Shot, актеру стало плохо 29 сентября, его отвезли в НИИ им. Н.В. Склифосовского, где провели обследование.