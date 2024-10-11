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Супруга Василия Ливанова сообщила, что актер в сознании

Василий Ливанов
Василий Ливанов (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, который попал в неврологическую реанимацию, находится в сознании и в стабильном состоянии. Эту информацию РБК подтвердила его жена Елена Ливанова.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что его ввели в медикаментозную кому.

В свою очередь, представитель НИИ им. Н.В. Склифосовского в Москве сообщил днем в пятницу «РИА Новости», что Ливанов находится в реанимации неврологического отделения, его состояние тяжелое.

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Общество
Василий Ливанов

В начале октября телеграм-каналы Baza, Mash и Shot сообщили, что 89-летнего Ливанова доставили в больницу, ему диагностировали инсульт. Позднее семья актера опровергла сообщения о госпитализации. Невестка Ливанова Екатерина отметила, что тот находится дома.

Затем, 5 октября РБК в НИИ рассказали, что Ливанова перевели в реанимацию неврологического отделения в тяжелом состоянии. После «РИА Новости» сообщило об улучшении состояния актера, но 10 октября, по данным Mash, актера ввели в медикаментозную кому.

Ливанов известен в России и за рубежом по роли Шерлока Холмса в цикле советских телефильмов о детективе. За эту роль он впоследствии получил орден Британской империи.

Всего актер принял участие в работе над 121 проектом. Он сыграл Николая I в фильме «Звезда пленительного счастья» (1975), доктора Стравинского в «Мастере и Маргарите» (2005), Гэлбрайта в «Лунной радуге» (1983), Дон Кихота в фильме «Дон Кихот возвращается» (1997). Также озвучил множество мультипликационных фильмов.

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Василий Ливанов

актер, режиссер, писатель
19 июля 1935 года
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