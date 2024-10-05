В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Василия Ливанова

Василий Ливанов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Актер Василий Ливанов «лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое», сообщили РБК в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Ранее на этой неделе семья Ливанова опровергла сообщения о том, что он попал в больницу с инсультом. РБК обратился за комментарием к супруге Василия Ливанова Елене.

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