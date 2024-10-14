Россияне рассказали отношение к количеству мигрантов в стране
Большинство россиян (80%) считают, что в их регионах проживает слишком много мигрантов, следует из результатов опроса, проведенного специалистами платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть у РБК). За год доля давших такой ответ выросла на 21 п.п.
Чаще всего так ответили респонденты из четырех сфер деятельности:
- транспорта и логистики — 92%
- автобизнеса — 91%
- безопасности — 89%
- строительства — 85%
Опрос провели в сентябре 2024 года, в нем приняли участие около 3 тыс. человек.
Адекватным количество трудовых мигрантов в стране считают 12% респондентов. Еще 4% опрошенных выразили мнение, что их могло бы быть и больше. Как правило, так считают ИТ-специалисты, а также работники из сферы маркетинга, розничной торговли, туризма, общепита, добычи сырья.
Мигрантов в основном нанимают на места, условия на которых не подходят для местных жителей — так считают 58% опрошенных. Еще примерно столько же, 59%, полагают, что труд мигрантов обходится работодателям дешевле. Половина респондентов предположили, что нанимать мигрантов выгоднее, так как им сложнее защитить в России свои права.
Почти две трети (62%) опрошенных считают, что трудовая миграция наносит российским регионам вред. О пользе в данном случае говорят только 13%. Кроме того, 56% полагают, что мигранты занимают рабочие места, на которых могли бы трудиться сами местные жители. При этом, занять их рабочие места готовы 39% россиян. 28% к этому не готовы.
Ранее крупный бизнес перечислил сложности при найме мигрантов на работу. Так, более 37% компаний отметили, что иностранные претенденты на их вакансии не сдают экзамен по русскому языку.
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