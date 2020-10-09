Московский транспорт потратил ₽1,2 млрд на борьбу с коронавирусом

Эти средства были потрачены на информирование пассажиров, дезинфекцию, покупку масок и перчаток и другие цели. Метрополитен не получал на это бюджетных средств, указали в мэрии

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За период с февраля по августа операторы транспорта в Москве потратили 1,2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Это следует из ответа депутату Мосгордумы Виктору Максимову от столичного дептранса (есть у РБК). Подлинность документа РБК подтвердили в департаменте. В ответе дептранса указано, что метрополитен не тратил на указанные цели бюджетные средства: они обеспечивались «различными финансовыми источниками предприятия».

Средства тратились на информирование пассажиров, устройства и расходные материалы для дезинфекции, маски и перчатки, а также оплату труда. Больше всех из операторов московского транспорта на эти цели потратил метрополитен — более 1 млрд руб. На втором месте по количеству затрат ГУП «Мосгортранс» (137,1 млн руб.), на третьем — Центр организации дорожного движения правительства Москвы (3,6 млн руб.). «Администратор московского парковочного пространства» потратил на борьбу с коронавирусом 3,3 млн руб., московская административная дорожная инспекция — 1,8 млн руб., столичный «Администратор перевозок» — 1,3 млн руб.

Меньше всего трат — у ГБУ «Мостранспроект» (326,4 тыс руб.) и у самого дептранса (они потратили на средства защиты и дезинфекцию 85,6 тыс руб.

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