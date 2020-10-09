Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,89) Инвестиции, 12:49
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72 (-0,98) Инвестиции, 12:49
Как изменится выручка компаний на 2020 год из-за пандемии. Исследование РБК и SAP, 18:15 Следствие запросило арест для топ-менеджера «Траста» Бизнес, 18:05 Судивший дерби ЦСКА и «Спартака» арбитр заболел коронавирусом Спорт, 18:01 Заболевшего COVID-19 чемпиона Европы Паненку перевели из реанимации Спорт, 17:59 Пожар на складе снарядов в Рязанской области потушили спустя двое суток Общество, 17:50 Московский транспорт потратил ₽1,2 млрд на борьбу с коронавирусом Общество, 17:46 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 17:44 Армения и Азербайджан поспорили о взятии города Политика, 17:27 Журналист узнал имя нового главного тренера «Уфы» Спорт, 17:25 Армения заявила об обстреле Степанакерта на фоне переговоров в Москве Политика, 17:21 СМИ показали видео со звуками стрельбы в центре Бишкека Политика, 17:20 Почему в Москве прошел рейд в поисках театралов 65+ и что им грозит Общество, 17:17 Осенний шопинг: что и как покупать на рынке акций в этом сезоне РБК и СберПервый, 17:17 За 24 года Русфонд собрал свыше 15 млрд руб. пожертвований Партнерский материал, 17:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Московский транспорт потратил ₽1,2 млрд на борьбу с коронавирусом

Эти средства были потрачены на информирование пассажиров, дезинфекцию, покупку масок и перчаток и другие цели. Метрополитен не получал на это бюджетных средств, указали в мэрии
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За период с февраля по августа операторы транспорта в Москве потратили 1,2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Это следует из ответа депутату Мосгордумы Виктору Максимову от столичного дептранса (есть у РБК). Подлинность документа РБК подтвердили в департаменте. В ответе дептранса указано, что метрополитен не тратил на указанные цели бюджетные средства: они обеспечивались «различными финансовыми источниками предприятия».

Средства тратились на информирование пассажиров, устройства и расходные материалы для дезинфекции, маски и перчатки, а также оплату труда. Больше всех из операторов московского транспорта на эти цели потратил метрополитен — более 1 млрд руб. На втором месте по количеству затрат ГУП «Мосгортранс» (137,1 млн руб.), на третьем — Центр организации дорожного движения правительства Москвы (3,6 млн руб.). «Администратор московского парковочного пространства» потратил на борьбу с коронавирусом 3,3 млн руб., московская административная дорожная инспекция — 1,8 млн руб., столичный «Администратор перевозок» — 1,3 млн руб.

Меньше всего трат — у ГБУ «Мостранспроект» (326,4 тыс руб.) и у самого дептранса (они потратили на средства защиты и дезинфекцию 85,6 тыс руб.

Материал дополняется

Авторы
Майя Бобенко, Евгения Кузнецова
Дептранс метрополитен коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter