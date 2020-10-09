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Клубам и барам в Москве предложили учет посетителей из-за пандемии

Власти Москвы совместно с владельцами баров и клубов пытаются выработать меры, которые позволят не закрывать эти заведения из-за угрозы заразиться COVID-19 для клиентов. Один из вариантов — учет и идентификация посетителей
Фото:Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

9 октября глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк провел совещание с представителями барной и клубной индустрии, на котором игроки рынка могли предложить варианты профилактических мер против распространения коронавируса в заведениях, альтернативные ограничениям при работе или закрытию точек, сообщил РБК сам Немерюк. На следующей неделе, по словам чиновника, эта работа будет продолжена, пока же никаких решений не принято.

О том, что на фоне роста заболеваемости и не спадающего, несмотря на вторую волну пандемии COVID-19, трафика в заведениях города, в столичной мэрии обсуждают закрытие ночных клубов, баров и караоке, ранее сообщили источники РБК. Вчера в России отмечен максимальный суточный прирост числа заболевших за все время пандемии.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 октября
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По словам присутствовавших на совещании совладельца Hurma Management Group (барное объединение «Профсоюз», бар «Тебурасика» и алкобуфет «Шашлычная») Дмитрия Левицкого и арт-директора клуба «16 Тонн» Павла Камакина, у московских властей сейчас нет намерения закрывать заведения. «Правительство Москвы озвучило свое видение ситуации: по их мнению, ситуация с коронавирусом в скором времени не изменится, не получится так, что нужно переждать только месяц-два, а значит, нужны меры, которые помогут продолжать работать. Взять нас и закрыть — значит потерять индустрию», — объяснил Левицкий.

По словам Камакина, власти намерены усилить контроль за посетителями мест проведения досуга. Одним из наиболее подходящих вариантов игроки рынка назвали схему, реализованную в Южной Корее. Это онлайн-регистрация на входе в заведение: если окажется, что человек побывал там в одно время с зараженным, он получит уведомление, что необходимо сдать тест. Также звучало предложение идентифицировать гостей в момент продажи электронных билетов. «Это простая с технической точки зрения история, для нее даже не требуются персональные данные, содержащие имя, возраст и прочее, нужен просто номер телефона. Если идея будет принята, мы ее сможем легко реализовать», — утверждает Левицкий.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
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Камакин также заметил, что людей, которые постоянно посещают концерты, в столице не так много, не более 100 тыс. (имеется в виду постоянная аудитория таких мероприятий. — РБК), и эта цифра не сравнима с количеством людей, пользующихся общественным транспортом. «Это взрослые адекватные люди [посетители концертов], которые либо уже переболели, либо осознанно принимают этот риск», — считает он.

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Также на совещании обсуждалась и ответственность при применении мер санитарной защиты — индустрия должна обеспечить людям максимально безопасную среду.

По данным картографического сервиса «2ГИС», в Москве работают почти 2,4 тыс. ресторанов, почти 1,8 тыс. баров, 371 караоке-зал и 150 ночных клубов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Анна Левинская
Ночные клубы бар пандемия ограничительные меры
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