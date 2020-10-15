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Власти Москвы изменят дорожные камеры для штрафов за нарушение изоляции

Речь идет о модернизации передвижных камер, в функционал которых собираются добавить распознавание еще 50 нарушений. Среди них — штраф за нарушение режима самоизоляции
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Столичный ЦОДД разместил на сайте госзакупок тендер по выбору компании, которая выполнит «работы по модернизации передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД». Максимальная сумма контракта составляет 98,1 млн руб. Речь идет о модернизации 59 микроавтобусов на базе Ford Transit и Газель Next, на крыше которых установлены камеры.

Согласно техническому заданию, после модернизации передвижные камеры должны будут фиксировать 50 новых правонарушений, в том числе нарушение режима самоизоляции в режиме карантина (ст. 6.3 КоАП России). Эта статья была введена в апреле текущего года, она предусматривает штрафы в отношении заразившихся коронавирусом или контактировавших с больными. Для граждан максимальная сумма штрафа по этой статье составляет 300 тыс. руб., для организаций — 1 млн руб.

В Москве, однако, эта статья не применялась, нарушителям выписывали штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Размер штрафа за проезд без пропуска составлял 5 тыс. руб.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В ЦОДД Москвы «Коммерсанту» объяснили добавление функции распознавания нарушителей самоизоляции тем, что «стационарные комплексы и передвижные должны работать в синхронном режиме, поэтому идет плановая доработка программного обеспечения». Большая часть стационарных комплексов, которые используются в Москве, уже сегодня могут распознать 55 видов нарушений, пишет газета. Знакомый с ситуацией источник «Коммерсанта» отметил, что расширение функционала передвижных камер для фиксации нарушений самоизоляции вводится на случай, если потребуется контролировать передвижение по городу граждан, которым предписана самоизоляция.

Все новые составы нарушений, кроме нарушения самоизоляции, могут корректно фиксироваться с помощью передвижных камер, объяснил в беседе с газетой эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман. При этом камера не может установить личность водителя и пассажиров, а речь в таком случае идет о движении на транспортном средстве, которое приравнивается к нарушению самоизоляции его собственником, указал он. Кроме того, кодекс не предусматривает наказания по ст. 6.3 КоАП с помощью камер, отметил Шухман.

Автор
Анастасия Батманова
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