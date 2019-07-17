Власти показали образец электронного российского паспорта

Документ размером с банковскую карту содержит чип, голографическое изображение владельца, QR- и буквенный код. На нем будет хранится множество различной информации, например, данные миграционного учета, водительские права, СНИЛС

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Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России, который могут начать выдавать уже с 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Он показал образец нового документа размером с обычную банковскую пластиковую карту.

«Будет предусмотрена выдача человеку вот примерно вот такой карточки с чипом, с носителем, с возможностью бесконтактного чтения. Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, криптография российская, с QR-кодом», — рассказал вице-премьер.

Подделать электронный паспорт будет стоить «несоизмеримо дороже», заверил он, безопасность нового вида документа, удостоверяющего личность, будет выше той, которая есть в сфере обращения бумажных паспортов. Для того чтобы заблокировать паспорт по какой-либо причине, понадобится всего несколько секунд.