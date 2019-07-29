Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта

Значительная часть граждан считает новинку ненадежной. Среди желающих получить электронный паспорт в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет

Вице-премьер РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного удостоверения личности гражданина РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Около 59% россиян не готовы оформить электронные паспорта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМа. Из результатов опроса следует, что знают о предложении заменить обычные паспорта на электронные 85% респондентов.

Около 22% опрошенных считают электронные удостоверения личности ненадежными, еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в системе и базе данных, 4% опасаются утечки данных третьим лицам и потери самого паспорта, а 3% считают, что не все и не везде смогут пользоваться новым документом, передает агентство.

При этом 31% граждан хотел бы иметь электронный паспорт, среди них в основном мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Ключевым достоинством новых паспортов опрошенные называли универсальность (11%) и практичность (7%), а 8% отметили, что такой паспорт сложнее потерять.

Уточняется, что наиболее полезными функциями респонденты назвали возможность использовать новый паспорт в качестве банковской карты (71%), хранить несколько документов в одном (69%), а также подписывать и отправлять документы в государственные органы и учреждения без личного присутствия (68%) и голосовать на выборах (62%).