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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Большинство россиян заявили о неготовности оформить электронные паспорта
Значительная часть граждан считает новинку ненадежной. Среди желающих получить электронный паспорт в основном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет
Вице-премьер РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного удостоверения личности гражданина РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Около 59% россиян не готовы оформить электронные паспорта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМа. Из результатов опроса следует, что знают о предложении заменить обычные паспорта на электронные 85% респондентов.

Около 22% опрошенных считают электронные удостоверения личности ненадежными, еще 8% беспокоятся о возможных сбоях в системе и базе данных, 4% опасаются утечки данных третьим лицам и потери самого паспорта, а 3% считают, что не все и не везде смогут пользоваться новым документом, передает агентство.

При этом 31% граждан хотел бы иметь электронный паспорт, среди них в основном мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%). Ключевым достоинством новых паспортов опрошенные называли универсальность (11%) и практичность (7%), а 8% отметили, что такой паспорт сложнее потерять.

Общество
Бумажные паспорта в России прекратят выдавать в 2022 году

Уточняется, что наиболее полезными функциями респонденты назвали возможность использовать новый паспорт в качестве банковской карты (71%), хранить несколько документов в одном (69%), а также подписывать и отправлять документы в государственные органы и учреждения без личного присутствия (68%) и голосовать на выборах (62%).

Наименее полезными функциями россияне сочли возможность открытия ИП или ООО (47%), нотариальное заявление электронных документов на карте (53%) и заключение договоров в электронном виде (52%).

Технологии и медиа
Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

Реализация пилотного проекта по выдаче электронных паспортов гражданам России стартует в 2020 году в Москве, заявил заместитель председателя правительства Максим Акимов. В 2022 году бумажные паспорта перестанут выдавать. При этом кампания по обязательной замене бумажных паспортов на электронные проводиться не будет. Формально концепция электронного удостоверения личности пока не утверждена, но из заявлений Акимова следует, что речь идет о карточке с чипом.

Политика
Власти показали образец электронного российского паспорта


Ранее правительству предложили несколько вариантов перехода на новые удостоверения личности: Гознак и ФГБУ НИИ «Восход» выступили с предложением выпустить документ в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также отпечаток пальца и электронная подпись, «Ростелеком» предложил создать паспорт без физического носителя.

Автор: Маргарита Грошева
Теги: электронные паспорта, ВЦИОМ
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