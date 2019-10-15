ФАС подтвердила возбуждение дела против экс-губернатора Дубровского

О расследовании в отношении Бориса Дубровского ранее сообщил адвокат. Экс-главу Челябинской области заподозрили в превышении полномочий. Дубровский покинул должность в 2019 году, после того как к нему возникли претензии у ФАС

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев подтвердил журналистам, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — сказал он.

По словам Артемьева, представители антимонопольной службы позднее смогут поучаствовать в расследовании в качестве экспертов. «Либо мы отвечаем на запросы адвокатов, стараясь делать это максимально объективно», — добавил глава ФАС.

О возбуждении дела в отношении Дубровского ранее сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, экс-губернатора заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

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