ФАС подтвердила возбуждение дела против экс-губернатора Дубровского

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев подтвердил журналистам, что в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.
«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется», — сказал он.
По словам Артемьева, представители антимонопольной службы позднее смогут поучаствовать в расследовании в качестве экспертов. «Либо мы отвечаем на запросы адвокатов, стараясь делать это максимально объективно», — добавил глава ФАС.
О возбуждении дела в отношении Дубровского ранее сообщил адвокат Игорь Трунов. По его словам, экс-губернатора заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
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