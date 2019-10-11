Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Борис Дубровский ушел в отставку после возникновения к нему претензий у Федеральной антимонопольной службы

Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Он подозревается в превышении полномочий, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката бывшего чиновника Игоря Трунова. Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб.

По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский «уже не является спецсубъектом». Период инкриминируемых деяний экс-чиновнику относится к 2016-2018 годам.

Бывший генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Дубровский возглавлял Челябинскую область в 2014-2019 годах. В отставку он ушел 19 марта.

Спустя три месяца был арестован генеральный директор компании «ТТК-Транс» Геннадий Мадалинский, которого подозревали в участии в организованном преступном сообществе, совершавшем хищения у РЖД, сообщал РБК. Создателем ОПС назывался уехавший за рубеж бизнесмен Сергей Вильшенко. Связанную с ним компанию «Южуралмост», Бориса Дубровского, а также министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба обвинила в нарушении закона «О защите конкуренции» во время торгов на строительство и ремонт автодорог в 2016–2018 годах.