Неформальная занятость в России резко выросла

В России растет неформальная занятость: к середине 2019 года доля работающих неофициально достигла 21,3%. Эксперты связывают это с сокращением малого бизнеса и миграцией предпринимателей в ИП или самозанятых

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых. Об этом свидетельствуют свежие данные Росстата, изученные РБК.

Показатель неформальной занятости подвержен ярко выраженной сезонности — весной и летом он всегда возрастает, поскольку значительная часть неформальных работников заняты в сельском хозяйстве. Но сравнение с тем же кварталом прошлого года все равно дает прирост показателя на 566 тыс. человек, или 3,9%.

В результате доля неформально занятых в экономике увеличилась год к году на целый процентный пункт. Она достигла наивысшего значения с 2016 года, когда российская экономика выбиралась из рецессии.