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Половина россиян сочли власти виновными в существовании серых зарплат
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Половина россиян сочли власти виновными в существовании серых зарплат
Общество, 11:37
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Половина россиян сочли власти виновными в существовании серых зарплат

Около половины россиян (53%) считают, что в существовании такой формы оплаты труда, как серые зарплаты, виновато государство, которое «устанавливает слишком высокие налоги». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

При этом 31% опрошенных полагают, что в существовании такой формы оплаты труда виноваты работодатели, которые «не хотят платить налоги». Остальные респонденты затруднились ответить на вопрос.

Опрос проводился 4–5 августа среди полутора тысяч респондентов. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

4 августа Росстат сообщил о росте средней зарплаты в России. По данным организации, средняя начисленная зарплата за первое полугодие 2018 года составила 42,5 тыс. руб. Отмечается, что эта цифра на 11,2% превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В начале июня опрос, проведенный ВЦИОМом, показал, что практически в два раза (с 26 до 14%) снизилась доля россиян, отмечающих низкий уровень жизни и зарплат в качестве наиболее важных проблем для страны.

Теги: Налоги , зарплата , серая зарплата , Опрос
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