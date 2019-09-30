В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России

Объем серых зарплат в России составляет 10 трлн руб. в год, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, внесенном правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020–2022 годы.

С подобных зарплат не выплачиваются налоги и страховые взносы либо они вносятся не полностью. В документе отмечается, что масштабы серого фонда оплаты труда создает дисбаланс в налоговой нагрузке между белой и неформальной экономиками.

«Возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к уходу в тень», — говорится в прогнозе.

В документе добавляется, что в результате для обеспечения сбалансированности бюджетов страны требуется повышение налогов для добросовестных граждан. «Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики», — говорится в документе.