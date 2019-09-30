Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 64,64 (+0,23) Quote, 13:57
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 70,72 (+0,4) Quote, 13:57
Четыре человека пострадали в ДТП с экскаватором под Белгородом Общество, 22:46 Швеция перенесла командование ВМС на подземную базу ради защиты от России Политика, 22:38 «Ахмат» принял отставку главного тренера Рахимова Спорт, 22:35 Орешкин раскрыл новые обязанности Бабича Политика, 22:28 В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России Экономика, 22:23 Суд признал недействительной информацию «Дождя» по иску метрополитена Технологии и медиа, 22:16 Рахимов заявил о желании покинуть пост тренера «Ахмата» Спорт, 22:12 МИД упрекнул Минюст США в отсутствии фантазии из-за новых санкций Политика, 22:06 РФС создал департамент по борьбе с договорными матчами Спорт, 21:56 Для «МегаФона» построят штаб-квартиру в «Москва-Сити» Бизнес, 21:54 Экс-генпрокурор Украины допустил дачу показаний против Трампа Политика, 21:54 Клуб Ротенберга обыграл «Ахмат» и вышел на 10-е место РПЛ Спорт, 21:46 На московских заправках выросли цены на бензин Экономика, 21:35 Предправления «Союзмультфильма» возглавит Киностудию им. Горького Технологии и медиа, 21:21
Экономика ,  
0 
В правительстве назвали ежегодный объем серых зарплат в России

Объем серых зарплат в России составляет 10 трлн руб. в год, говорится в долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, внесенном правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020–2022 годы.

С подобных зарплат не выплачиваются налоги и страховые взносы либо они вносятся не полностью. В документе отмечается, что масштабы серого фонда оплаты труда создает дисбаланс в налоговой нагрузке между белой и неформальной экономиками.

Экономика
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени

«Возникающие дисбалансы в налоговой нагрузке приводят к потере конкурентоспособности добросовестных налогоплательщиков, стимулируя их к уходу в тень», — говорится в прогнозе.

В документе добавляется, что в результате для обеспечения сбалансированности бюджетов страны требуется повышение налогов для добросовестных граждан. «Таким образом, раскручивается спираль «теневизации» экономики», — говорится в документе.

Экономика
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

По данным Росстата, в 2018 году скрытый фонд оплаты труда достигал 13 трлн руб. Однако Минфин, Минэкономразвития, Федеральная налоговая служба и Банк России сообщают о процессе обеления российской экономики.

Однако у этого процесса есть и минусы. Обеление позволяет собирать в казну больше денег с экономических агентов, но имеет и обратную сторону — тормозит экономический рост, говорят экономисты, опрошенные РБК.

Теги: серые зарплаты, Госдума, бюджет
Материалы по теме
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter